Estrella de la lucha libre sale del armario y muestra su nueva imagen como mujer transgénero Ha pasado de ser Tyler Resks a convertirse en Gabbi Tuft. La deportista mostró su nuevo físico e identidad en una publicación en sus redes sociales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de vivir en tiempos donde parece que todo está aceptado gracias a la modernidad y apertura de mente, salir del armario públicamente y compartir que eres transgénero, especialmente si eres una figura pública, es todo un acto de valentía. Cansado de reprimir su verdadero sentir, la estrella de la lucha libre, ahora bajo el nombre de Gabbi Tuft, compartía con sus seguidores en redes quién es ella realmente a través de unas imágenes del antes y después de su transformación. "Esta soy yo. Sin vergüenza alguna, tal cual. Este es el lado que tenía oculto en las sombras, temeroso de lo que el mundo pudiera pensar; con miedo a lo que dirían mi mi familia, amigos y seguidores", comenzaba el conmovedor testimonio del que fuera conocido en el pasado como Tyler Resks. Durante los días anteriores al anuncio, Gabbi ya fue dejando pistas de su transformación con mensajes y escritos en sus redes que adelantaban lo que estaba por llegar. "Queda un día", anunciaba. Finalmente la espera se acabó y la luchadora habló alto y claro de su situación no solo en sus redes, sino también en una entrevista en exclusiva para Extra TV. En este espacio reveló sus inquietudes por la ropa femenina y sus tendencias desde que era un niño. Una decisión que fue arropada por su esposa Priscilla, con quien comparte una hija de 9 años, Mia. Ellas han sido sus dos grandes pilares en este complejo proceso de aceptación y transformación de puertas para afuera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El paso ya está dado y se siente liberada, ahora solo espera, no que le acepten, sino que le respeten. "No espero que todo el mundo esté de acuerdo o lo entienda. No es mi labor la de cambiar las creencias de los demás. Solo quiero que sepan que por mucho que esa parte externa cambie, el alma sigue siendo la misma", expresó.

