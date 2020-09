“Estoy ilusionada con un pretendiente”, revela Lucía Méndez Pese a su disfrutar su libertad, Lucía Méndez no está cerrada al amor y ahora revela que tiene un pretendiente con el que podría entablar un romance. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo parece indicar que Lucía Méndez atraviesa por un gran momento en su vida. Por un lado, ha hecho pública su felicidad porque en breve debutará como abuela de una niña; además, acaba de lanzar el tema “Mi México” y presentó una nueva versión de la canción “Otra vez enamorada”. Finalmente, revela que tiene un pretendiente y no descarta entablar una relación sentimental con él. “Estoy ilusionada con un pretendiente”, confesó Méndez al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Con un pretendiente que tenemos”. RELACIONADO: ¿Lucía Méndez dio conciertos a narcotraficantes? Image zoom La cantante dejó claro que no está cerrada a enamorarse, pero debe elegir adecuadamente porque le gusta tener la libertad para desarrollarse profesional y personalmente sin depender de ninguna persona. “Lo estoy tratando porque la verdad me siento muy feliz libre”, advirtió. “Siento que hago lo que se me da [la gana]. La libertad es impresionante como la llegas a idolatrar”. La protagonista de la telenovela “Señora tentación” reiteró que vive en una disyuntiva porque le gusta estar en pareja y a la vez disfruta de manejar el tiempo a “su antojo” para hacer “lo que a mí se me pegue la gana”. “Cuando estás con pareja, lógicamente, todo cambia. Es padre, te enamoras y es bonito”, agregó. “No quiero terminar sola, pero también estoy muy a gusto haciendo mis cosas, mis proyectos como quiero y a la hora que quiero”. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a su resistencia, Lucía Méndez dejó claro que el hombre que la pretende es un buen hombre que está lleno de virtudes. “Tiene cualidades, vale la pena. Pero bueno, tiempo al tiempo”, comentó. “Me da mucho gusto que me hable, que cotorreamos [se diviertan]. Es un amigo con el cual hablo; independiente de todos mis cuates. Siempre hay alguien que te dice ‘qué bonita, qué bien’; eso te ayuda”.

