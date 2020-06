“Estoy desolado”, dice Cristian Castro sobre la muerte de su abuela Socorro Cristian Castro abrió su corazón y habló por primera vez sobre su sentir ante la muerte de su abuela Socorro, quien lo cuidó siempre. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 24 de abril, Socorro Castro Alba, madre de Verónica y abuela de Cristian Castro falleció. Es bien conocido que estuvo a cargo del cuidado y crianza de su nieto ante la ausencia de su hija por cuestiones profesionales. Ahora, el intérprete de “Vuélveme a querer” confiesa que ha sido muy difícil superar tan triste pérdida. RELACIONADO: ¿Cómo ha cambiado Cristian Castro? Image zoom “Estoy con ganas de entrar a un grupo de ayuda porque me siento muy desolado”, confesó Christian Castro en una videollamada que sostuvo con la cantante Guadalupe Pineda. “Su presencia me daba un motivo a mi vida real y una realidad a mi vida también”. Y si bien el cantante reconoce, agradece y admira el trabajo de su madre Verónica, también está claro de lo importante que fue su abuela en su vida. “La felicidad más grande que me dio la vida fue mi abuela [Socorro Castro]. Mi madre [Verónica Castro] salió a buscar el pan, salió a la calle a trabajar; gracias a ella pude tener la educación que tuve. Después, también me ayudó para hacer mi primer disco. Obviamente, le debo todo a mi madre”, reveló. “Pero el cariño que tuvo con mi abuela fue más madre, fue la madre de toda la familia”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso, el intérprete de “Vuélveme a querer” hizo una importante confesión de la cercanía con Doña Socorro. “Dormí con mi abuela hasta los 13 años, más o menos, cuando ya me vi demasiado grande, finalmente, me fui a mi habitación. Por primera vez en la vida, porque nunca quise dormir solo; siempre quise dormir con ella”, relató. “Hubo un mimetismo, nos mimetízanos”. Christian Castro sabe que sobrellevar esta ausencia será complicada y mientras se acostumbra ya le prepara un tributo musical.

