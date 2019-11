Estos son los famosos que han mostrado su apoyo a Geraldine Bazán en su conflicto con Gabriel Soto Tras su nuevo enfrentamiento mediático, sus compañeros y colegas de profesión se han posicionado y mostrado su hombro amigo a la actriz en este difícil momento. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando parecía que las cosas se habían calmado un poquito, la bomba ha vuelto a explotar. Después de que una revista hiciera acusaciones falsas contra Geraldine Bazán, la actriz explotó y se sinceró con su público a través de un mensaje en redes donde compartía dos hechos duros de su vida: las múltiples infidelidades de Gabriel Soto durante su matrimonio y la violación de los derechos de sus hijas que asegura han sido obligadas a saludar a Irina Baeva. Un mensaje que ha producido la reacción de actores y colegas de profesión que le han mostrado su apoyo incondicional en este duro momento que atraviesa. De las primeras en darle su máximo apoyo fue la actriz y conductora Sharis Cid. “Te amamos todos los que realmente te conocemos”, escribió sincera. Tampoco se quedó callada su amiga Camila Sodi, que le mandó un mensaje solidario. “Te amo y te mando una burbuja de protección dorada para que nada de su obscuridad entre en tu ser”. La actriz Claudia Lizaldi también quiso dedicarle unas bonitas palabras de afecto en respuesta al mensaje publicado. “Te amamos. Aquí estamos para ti y contigo”, escribió en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fuerte escrito de Geraldine provocó la reacción casi inmedida de su ex que no tardó en publicar unas fotos de su pareja compartiendo momentos de risas y bromas con sus dos pequeñas. De esta manera el actor negaba cualquier situación forzada o violación de derechos. “Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad”, escribió con ironía. Advertisement EDIT POST

