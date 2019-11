Estos fueron los momentos favoritos de Anuel AA en el 2019 El cantante Anuel AA compartió sus tres momentos favoritos del año y sus sueños para el 2020. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se acerca el fin del 2019 y aprovechando su participación como juez invitado de la semana en la semifinal de Reina de la canción (Univision), Anuel AA hizo un recuento del 2019, compartió sus tres momentos favoritos del año y sus sueños para el 2020. "Mis tres momentos favoritos del año, del 2019. El primero fue cuando me gané mi primer Premio Billboard", dijo en entrevista con MezcalTV. Image zoom Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images El exitoso cantante de trap ganó el premio Artista del Año Debut en Premios Billboard 2019. Tras escuchar su nombre como ganador en los premios Billboard, el artista optó por abrazar efusivamente a su novia, la también cantante Karol G. Otro momento importante de Anuel AA este 2019 fue haberle propuesto matrimonio a a Karol G. Según confirmó la colombiana al programa Suelta la sopa, el boricua le dio dos anillos. Fue como un doble compromiso. En mano y mano. Él está asegurándome", contó entre risas. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images "Mi gira en Europa, ese fue mi tercer momento favorito, me encantó esa gira", expresó el intérprete de "Adicto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuáles son tus sueños para el 2020?

"Tres sueños míos para el año que viene: yo [ya] me puedo morir tranquilo porque ya yo cumplí mi sueño, pero sacar mi próximo disco, casarme con Karol y poder tener a mi hijo viviendo conmigo acá en Miami", finalizó. Advertisement

