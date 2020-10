Close

Amigos de la manzana: estos famosos apoyaron la nueva apuesta de Apple para competir con Netflix Por Rafael García Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Michael Short/Getty Images Las presentaciones de Apple siguen siendo eventos multitudinarios que nadie se quiere perder, por lo que un buen número de famosos acompañaron al CEO de la compañía, Tim Cook, en el acto en que reveló sus nuevos servicios y productos. Empezar galería Tim Cook Image zoom Michael Short/Getty Images El CEO de Apple esta semana anunció nuevos servicios de contenido que buscan competir en un mercado cada vez más saturado por competidores como Netflix. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Oprah y Steven Spielberg Image zoom Michael Short/Getty Images Algunas de las figuras que se dieron cita al evento fueron Oprah y el director de cine Steven Spielberg. 2 de 10 Applications Ver Todo Colabora con Apple Image zoom Michael Short/Getty Images El aclamado director de clásicos como Jaws o la saga Indiana Jones habló de la serie de ciencia ficción Amazing Stories que estará disponible para los consumidores del nuevo servicio de televisión Apple TV+, que ofrecerá contenido exclusivo. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Junte de caras conocidas Image zoom Michael Short/Getty Images Steve Carell, Resse Whiterspoon y Jennifer Aniston también dijeron presente al evento para hablar sobre el nuevo programa de Apple TV+ titulado The Morning Show. 4 de 10 Applications Ver Todo Protagonistas Image zoom Michael Short/Getty Images Reese y Jennifer serán las protagonista de este programa matutino en Apple TV+. 5 de 10 Applications Ver Todo Más caras conocinas Image zoom Michael Short/Getty Images Los actores Jason Momoa y Alfre Woodard hablaron en el evento del nuevo servicio de streaming de video de Apple. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fecha de estreno Image zoom Michael Short/Getty Images La nueva plataforma tendrá programas originales sin comerciales y empezará a verse este otoño en más de 100 países. 7 de 10 Applications Ver Todo Kumail Nanjiani Image zoom Michael Short/Getty Images El comediante Kumail Nanjiani fue otro de los creadores que se suma a la lista de celebridades que aportarán contenido a este nuevo producto audiovisual. 8 de 10 Applications Ver Todo Otros programas Image zoom Michael Short/Getty Images El director J.J. Abrams y la cantante Sara Bareilles intervinieron junto a Cook para explicar que Apple también incluirá programas de otras proveedores de contenido, como HBO, Showtime, Starz y CBS. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Oprah Image zoom Michael Short/Getty Images Dicen que todo lo que toca Oprah se convierto en oro, así que Apple se aseguró de contar con la presentadora, actriz y empresaria en esta nueva faceta como creador de contenido audiovisual. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

