Esto significa la flor roja que Meghan Markle lleva en la solapa Te contamos porque la semana del Remembrance Day muchos británicos portan una amapola roja en la solapa. Los fans de los royals más observadores se habrán dado cuenta de que los británicos estos días llevan por lo general una pequeña flor en la solapa. Image zoom La flor es en realidad una amapola roja, o red poppy y es un símbolo con el que recuerdan a los fallecidos en la Primera Guerra Mundial, también recordada como la gran guerra y tiene su origen en el poema 'En los campos de Flandes' de John Mc Cae: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desde nuestras inertes manos te lanzamos la antorcha; es tu tarea mantenerla en alto. Si nos traicionas a nosotros que perdimos la vida, nunca descansaremos aunque las amapolas crezcan en los campos de Flandes". Los campos franceses estaban plagados de amapolas donde miles de británicos fallecieron durante la Primera Guerra Mundial. Image zoom No sólo la realeza viste este símbolo: muchas personas portan esta amapola en su pecho, desde finales de octubre hasta el once de noviembre, Image zoom El once de noviembre fue el día que se firmó el armisticio dando fin a la cruenta guerra y que se celebra como el Día del Recuerdo o Remembrance Day para recordar a los soldados caídos. Image zoom Getty Images La nota más simpática a estas dramáticas celebraciones la puso ayer un veterano a punto de cumplir cien años a quien Meghan Markle se acercó para abrazarle. Según los testigos, ella le dejó un poco de maquillaje sobre el uniforme y en la amapola de la solapa. Image zoom Getty Images El anciano soldado reaccionó contento y le oyeron asegurar que no volverá a lavar esa ropa para mantener vivo el recuerdo de tan royal encuentro.

