Esto se sabe sobre los rumores de que Silvia Pinal está delicada de salud Se dio a conocer que Silvia Pinal atravesaba por un nuevo episodio de mala salud; ahora, se da a conocer cómo se encuentra la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores sobre una supuesta frágil salud de Silvia Pinal han estado presentes desde hace tiempo. Esta situación volvió a hacerse presente porque el publirrelacionista Emilio Morales dio a conocer que la actriz estaba grave. "Lamento informarles que el estado de salud de Doña Silvia Pinal es delicado", escribió Morales en su cuenta de Twitter. "Desde la tarde de ayer, se encuentra con la presión muy baja, su sistema de defensas comprometido y ¡con muy pocas fuerzas en general! ¡Le deseo lo mejor a mi querida Doña Silvia!". Ante ello, Sylvia Pasquel, primogénita de la protagonista de la película Viridiana, no dudó en dar a conocer cuáles son las condiciones en las que se encuentra su famosa madre. "Ay no es cierto, este tipo no sé por qué inventa esas cosas", aclaró al diario mexicano El Universal. "Mi mamá está bien, es una señora que tiene 92 años, obviamente tiene de repente sus cosas que hay que cuidar, pero está bien, está comiendo". La famosa pidió que dejen de especular sobre la productora del programa Mujer, casos de la vida real y no la usen para tener momentos de fama. "Este señor no tiene nada que hacer más que dar falsas noticias", advirtió. Silvia Pinal Credit: Arturo Hernandez / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Qué le pasa?, a ver que enseñe un certificado o algún papel donde diga que mi mamá está en esas condiciones, porque para asumir esa noticia es porque tiene un certificado médico que lo avala. Sólo dice eso porque está desesperado por llamar la atención", enfatizó. "Quiero que alguien le pregunte [a Emilio Morales] que ¿de dónde sacó la noticia? si no tiene ninguna referencia médica". Sylvia Pasquel dejó claro que Silvia Pinal tiene una buena salud. "Mi mamá está perfecta, muchas gracias por la preocupación", concluyó.

