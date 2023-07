Esto hace Ricky Martin ahora que está nuevamente soltero Ricky Martin ha retomado la soltería y ahora sigue con su vida ¿en qué anda este famoso? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Ricky Martin dio a conocer que se divorciaba de Jwan Yosef; posteriormente, se le vio con su hijos mayores paseando por las playas de Mónaco, donde ofreció un concierto. Además, sigue el proceso legal que el cantante interpuso en contra de contra su sobrino Dennis Sánchez Martín. El tiempo ha pasado y ahora que está soltero el intérprete de "Livin' la vida loca" retoma sus actividades profesionales. El famoso actualmente está promocionando el video del tema "Quiero ser baladista" que grabó el colaboración con René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente; el cual, se estrenó hace solo tres días. Por ello, el también actor aprovechó para dar a conocer cómo se llevó a cabo la filmación de este audiovisual. "Detrás de las cámaras 'Quiero ser baladista' ya vieron el vídeo?", escribió Martin para acompañar parte de la grabación que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Se puede apreciar a los dos cantantes dando instrucciones y realizando la parte que les corresponde. Llama la atención que Pérez Joglar se deja ver con una peluca; mientras su colega usa una vestimenta por el que ha sido comparado con el fallecido Che Guevara. Los dos usan pistolas. Ricky Martin Credit: Lionel Hahn/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esto no pasó inadvertido para los usuarios, quienes se pronunciaron de inmediato. "Verte en modo rapero me hizo enamorarme más de ti"; "Amor por el baladista, el rapero, el Che Guevara, el sinfónico. ¡Amor por Ricky Martín señores!"; "Mi villano favorito lejos, aunque me sigue enamorando y haciéndome volar el baladista final. Es decir, te amo en todas tus facetas", y "Ricky Martin tengo que reconocer que me cuesta ver un arma en tu mano aunque sea ficción, pero que arte ustedes. Residente usted es la voz del pueblo sin dudas. ¡Los felicito!", fueron algunos comentarios. Ricky Martin parece haber dejado atrás lo que implicó su ruptura definitiva con Jwan Yosef tras seis años de matrimonio.

