¡Esto fue lo que Kim Kardashian hizo al vestido de novia de Paris Hilton en su boda! La socialité, íntima amiga de la recién casada, sorprendió a todos con este gesto con el espectacular traje de novia del diseñador Óscar de la Renta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era una de las bodas más esperadas del año y por fin se dio. Paris Hilton abandonaba la soltería para convertirse en la esposa de Carter Reum en una ceremonia propia de un cuento de hadas. El día más importante de la Dj y modelo estuvo marcado por momentos inolvidables, uno de ellos protagonizado por su compañera de aventuras e íntima amiga Kim Kardashian. Las cámaras pudieron captar el emocionante instante en que la feliz mamá de cuatro tuvo un detalle para el recuerdo con el vestido de la novia. El traje, perteneciente a la firma de Óscar de la Renta, deslumbró aún más con este gesto de Kardashian arreglándole la cola para que su paseo al altar fuera perfecto y admirado por todos. The wedding of Paris Hilton and Carter Reum, Bel Air, Los Angeles, California, USA - 11 Nov 2021 Christopher Polk/Shutterstock | Credit: Christopher Polk/Shutterstock Las miradas de complicidad entre ambas amigas y, sobre todo, las sonrisas de pura felicidad, mostraron el cariño y la bonita relación que las une. Hilton, de 40 años, sostenía su maravilloso ramo de rosas blancas mientras Kim cuidaba al detalle que la delicada cola de encaje con adornos de flores y estrellas se viera impecable. The wedding of Paris Hilton and Carter Reum, Bel Air, Los Angeles, California, USA - 11 Nov 202 Credit: Christopher Polk/Shutterstock Para la inolvidable ocasión, Kim optó por un vestido largo de color negro acompañado de un top escotado que entremezclaba sensualidad y elegancia a la vez. Un conjunto de Balenciaga que denota el gusto de la empresaria por el minimalismo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A esta pieza de vestir la acompañó un recogido en el cabello, como suele ser habitual en ella, al que añadió una larga trenza postiza hasta la cintura. The wedding of Paris Hilton and Carter Reum, Bel Air, Los Angeles, California, USA - 11 Nov 2021 Credit: Christopher Polk/Shutterstock Además de Kim, sus damas de honor, concretamente su hermana Nicky Hilton, estuvieron al pendiente de que el vestido luciera perfecto a cada paso de la novia, quien se veía nerviosa ante el gran paso que iba a dar. Paris pronunció el 'Sí, acepto' a su prometido Carter en una ceremonia privada en Los Ángeles el pasado jueves. A la misma acudieron, además de su familia, grandes amistades como Kim, Kyle Richards y Paula Abdul, entre otras. ¡Un día para el recuerdo!

