Estirpan tumor al marido de la hija de Julián Gil Con una foto muy conmovedora, así confirmó hoy Nicolle Gil que su esposo había sido operado del cáncer contra el que lucha. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con esta enternecedora foto desde el hospital, tomando la mano de su esposo, así confirmó hoy Nicolle Gil, la hija de Julián Gil, que a Iñigo Ariño le acababan de extirpar un tumor en medio de su dura lucha contra el cáncer. “En el día de hoy le extirparon el tumor a mi esposito Iñigo y todo salió como se esperaba”, escribió la joven. “Ahora toca seguir luchando contra esta enfermedad. Contra viento y marea, amorcito, TE AMO cada día más”. Su papá, el actor Julián Gil, compartió la misma imagen en sus redes y añadió: “Fuerza y bendiciones a los dos, en las manos de Dios”. Muchas celebridades les enviaron gestos de cariño. Entre otros, Sherlyn, Mauricio Garza, Josse Narvaez, Karla Monroig, Luz María Doria y Lincoln Palomeque. La hija de Julián Gil pospuso su enlace religioso a causa de la aparición de la enfermedad, pero sí llegó a llevar a cabo su enlace civil con el amor de su vida el pasado mes de octubre en España. “¡Legalmente casados! ¡Listos para el próximo año y el poder celebrarlo junto a toda nuestra familia y amigos! ¡Gracias a los papás de Iñigo por ser los testigos de nuestra boda civil! Hicieron mucha falta mis padres (mami y papi)”, escribió alegre, aunque con cierta nostalgia desde Madrid. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así anunció el mismo Julián Gil el pasado marzo que su futuro yerno había sido diagnosticado con esta difícil enfermedad: “Hoy nuestra familia ha sido tocada por el cáncer...Mi querido Iñigo, mi querido yerno, HOY más que nunca te quiero decir que no estás solo, acá tienes una familia que estará batallando contigo y junto a mi hija este duro proceso que se nos viene. Nunca te rindas, NUNCA porque somos un gran equipo liderado por Dios, en Él ponemos toda nuestra fé y confianza”, expresó cariñoso. Deseamos la pronta recuperación de Iñigo para que él y Nicolle puedan llevar a cabo su enlace soñado y esta pareja pueda disfrutar junto al mundo de la hermosa boda con la que sueñan. ¡Mucha fuerza!

