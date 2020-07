El último estilismo de Adamari López en 'Un nuevo día' genera fuerte controversia La conductora elegía un modelo algo diferente a lo habitual que sorprendió a sus seguidores. Las opiniones al respecto fueron para todos los gustos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adamar López ya está de regreso en el plató de Un nuevo día. Después de unas semanas trabajando desde casa, le toca el turno de volver al set. Está espléndida, con las pilas cargadas y más bella que nunca. En eso todos los seguidores están de acuerdo a juzgar por los comentarios. Tan solo hay un tema que ha provocado un fuerte revuelo en el perfil de Instagram del show matinal. El último estilismo de la co-presentadora no ha convencido mucho. Se trata de un traje de pantalón corto y chaqueta bastante ancho que según sus fans no le favorece en lo absoluto. Tal es así que no han tardado en expresárselo e incluso hacer una sugerencia al espacio televisivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Por qué te ponen ropa de talla más grande? Los de vestuario te envidian ¿o qué?", "Pero esa ropa tan grande no va con tu estatura", "Quien la viste le odia", "Ada, esa ropa está muy grande para ti", "Esa ropa te envejece", le escribieron apenas unos cuantos de los fans de lo más ofendidos. También los hubo que alabaron el conjunto pero fueron los menos. Igualmente, Adamari recibió un sinfín de piropos por su cabello, algo más oscuro y esa eterna sonrisa que la convierten en la reina de la televisión y nuestros corazones.

Close Share options

Close View image El último estilismo de Adamari López en 'Un nuevo día' genera fuerte controversia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.