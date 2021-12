Esther Acebo, Estocolmo en La casa de papel, está embarazada La actriz española Esther Acebo, quien interpreta el personaje de Estocolmo en la popular serie de Netflix, está embarazada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esther Acebo Esther Acebo | Credit: Claudio Lavenia/Getty Images La actriz española Esther Acebo, quien interpreta el personaje de Estocolmo en la popular serie La casa de papel (Netflix), ha dejado a todos boquiabiertos con la noticia de su embarazo. Durante la presentación de la segunda parte de la última temporada de la serie el pasado 30 de noviembre en Madrid, la actriz se dejó ver con un ajustado vestido negro con el cual se le nota a la perfección su pancita de embarazada. ¡La madrileña se robó todas las miradas en el evento! Algunas de las fotos de esa noche, Acebo las compartió en su Instagram haciendo saber así a todos que está en camino de convertirse en mamá. En otra de sus publicaciones donde también muestra su pancita escribió: "Gracias a todos l@s que lo hacéis posible, y a quienes enviáis amor desde todo el mundo". Acebo no ha dejado de recibir cientos de comentarios de cariño por parte de los seguidores desde que conocieron la noticia. "Enhorabuena!!! 🥰❤️ Estás guapísima!"; "va a ser una madre maravillosa"; "¡Estocolmo va a ser mamá!", comentaron algunos de los fans. Para muchos esta es una gran sorpresa, pues no se esperaban que la actriz de 38 años estuviera deseando convertirse en mamá, ya que no se le conoce pareja hasta el momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acebo ha participado en otras exitosas series como Ángel o Demonio, en obras de teatro y actualmente se encuentra filmando las películas La casa de tiza y De perdidos a Río. El pasado 3 de septiembre tuvo lugar el estreno mundial de la quinta y última temporada de La casa de papel (Money Heist) en Netflix. Este 3 de diciembre se estrenará la segunda parte de la última temporada de la exitosa serie española.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esther Acebo, Estocolmo en La casa de papel, está embarazada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.