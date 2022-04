¡Muere uno de los personajes más entrañables de la famosa serie Seinfeld! Su familia confirmó la devastadora noticia. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Día triste en el mundo del entretenimiento: uno de los rostros más simpáticos de la televisión estadounidense falleció ayer, dos de abril, por causas naturales en Palm Desert, California. Se trata de la actriz Estelle Harris, cuyo papel como Estelle Costanza en la exitosa serie de Seinfeld le otorgó fama mundial. La dolorosa noticia fue confirmada por su familia en un comunicado el mismo día de su partida al medio Deadline: "Con profundo dolor y tristeza, anunciamos que Estelle Harris falleció esta tarde a las 6:25 pm", escribió su hijo Glen Harris. "Su amabilidad, su pasión, su sensibilidad, su sentido del humor, su empatía y su amor, no tenían rival. Todos los que le conocieron, le extrañarán terriblemente". Estelle Harris Credit: Chris Haston/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images Pese a haber participado en numerosas producciones a lo largo de su vida, como en las tres últimas películas de Toy Story poniendo su voz a Mrs. Potato Head e infinidad de comerciales, Harris pasará a la historia como la mamá de Jason Alexander en su aplaudido papel de George Costanza, en la serie creada por Jerry Seinfeld, quien sufrió un accidente de automóvil en 2008. Las redes no tardaron en reaccionar a la noticia de la muerte de la divertida actriz: "Amaba a esta mujer en Seinfeld, Suite Life of Zack y Cody, ¡gracias por las risas!"; "una dama divertida y hermosa, ahora además un bello ángel"; "gracias por los recuerdos de mi niñez", escribían los usuarios en numerosas plataformas que se hicieron eco de su fallecimiento. Estelle Harris Jason Alexander Credit: Margaret Norton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images Estelle Harris nació en Nussbaum el 4 de abril de 1928, en Manhattan. Comenzó su carrera en Hollywood con Looking Up y Once upon a time in America, antes de conseguir un papel durante tres episodios en Night Court. Estuvo casada con Sy Harris desde el año 53 hasta la muerte de éste, en enero de 2021. Sus tres hijos, Eric, Glen y Taryn, así como sus tres nietos y un bisnieto, lloran su triste pérdida. Descanse en paz. Otro actor de Seinfeld, Charles Levin, encontró su triste final en Oregon, donde fue encontrado parcialmente devorado por buitres tras caer a un barranco.

