La actriz Estela Calderón anuncia el fallecimiento de una de sus mellizas La actriz mexicana Estela Calderón, quien ha aparecido en novelas como Entre el amor y el deseo o Amor en custodia, anunció que Alana, una de sus mellizas, había fallecido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estela Calderón Estela Calderón | Credit: Estela Calderón/Instagram La actriz mexicana Estela Calderón, quien ha aparecido en novelas como Entre el amor y el deseo o Amor en custodia, anunció que Alana, una de sus mellizas, había fallecido. Calderón estuvo compartiendo con sus seguidores de redes sociales casi todas las etapas de su embarazo, por lo que en un momento estos se comenzaron a preocupar luego de que la actriz solo compartiera fotos de su pequeña Emilia, de ahora 8 meses. Ante la preocupación de los seguidores, la también fotógrafa comunicó en sus historias de Instagram que la otra melliza había fallecido, y que en lo adelante explicaría los detalles. Estela Calderón y sus mellizas Estela Calderón y sus mellizas | Credit: Estela Calderón/Instagram "Cada vez que subo algo me preguntan por mi otra bebé y cada vez que leo un mensaje de esos, mi corazón se rompe", dijo. "Así que mejor les escribo esto y dejamos las interrogantes para después. Alana, el otro amor de mi vida, ya no está en este plano. Después de un proceso muy difícil, trascendió". La actriz aseguró que la familia estaba tratando de ajustarse a esta nueva y dolorosa realidad. "Estamos aprendiendo a vivir esta nueva vida. Su amor, su ejemplo, su sabiduría y su paso por esta vida, transformó la mía para siempre", dijo. "Cuando me sienta lista, compartiré más de ella y de todo este proceso. Gracias por su interés y cariño. Mientras hay amor, hay vida", finalizó. El pasado mes de febrero las mellizas llegaron al mundo a las 34 semanas. La actriz anunció que habían nacido prematuras. Luego, en fotos compartidas en Instagram, se vio a Alana con la ayuda de oxígeno para respirar al lado de Emilia. Estela Calderón Estela Calderón | Credit: Estela Calderón/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una de sus últimos mensajes, Calderón se refirió a la muerte sin mencionar el episodio. "La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos la una para la otra lo seguimos siendo". Hace solo unos días la actriz apareció en una foto junto a Emilia y a su esposo Giampaolo Spaventa, y dijo que este era su cumpleaños más triste. "En el cumpleaños más triste de mi existencia, sonrío y agradezco por lo maravilloso que sí tengo", escribió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La actriz Estela Calderón anuncia el fallecimiento de una de sus mellizas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.