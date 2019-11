Estefanía Villarreal, la rebelde que triunfa como modelo: "Modelar para mí es enfrentarte a tus miedos e inseguridades, vaciarte de complejos" La inolvidable Celina de la exitosa telenovela juvenil Rebelde se ha convertido en un ejemplo para muchas jóvenes. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hablar de Rebelde es hablar inevitablemente de Anahí (Mía Colucci), Alfonso Herrera (Miguel Arango), Dulce María (Roberta), Christopher Uckermann (Diego), Maite Perroni (Lupita) y Christian Chávez (Giovanni), pero los exintegrantes de RBD no son los únicos que lograron dejar huella en el público durante los más de 400 capítulos que tuvo la exitosa telenovela de Televisa. Las paredes del exclusivo colegio privado ‘El Elite Way School’ también acogieron a otros actores jóvenes, la mayoría sin demasiada experiencia actoral hasta ese momento, que consiguieron ganarse un lugar en los corazones de toda una generación de jóvenes y adolescentes alrededor del mundo. Entre esos ‘rebeldes’ destacaba Estefanía Villarreal, la actriz detrás de la inolvidable Celina, la adolescente mejor amiga de Mía Colucci que sufría de sobrepeso. Estefanía ha seguido desarrollando su carrera como actriz en la última década con telenovelas como Yo no creo en los hombres y Y mañana será otro día mejor, ficción que grabó en 2018 y que transmite actualmente la cadena Univision a las 2 p.m., hora del Este. La actriz de 32 años se ha alejado, sin embargo, del mundo de la interpretación en el último año y se ha centrado más en su faceta como modelo, su otra gran pasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de ser la imagen de importantes marcas con gran prestigio a nivel internacional, Estefanía ha desfilado en reconocidas pasarelas, como la Mercedes-Benz Fashion Week México, considerada como la plataforma de moda de mayor resonancia en el territorio nacional. “Modelar para mí es más que ponerse ropa y maquillaje increíble, es arte, es expresión, es salir ahí, enfrentarte a tus miedos e inseguridades, vaciarte de complejos, caminar con toda la seguridad que tengas y por último disfrutar”, se sinceraba recientemente en sus redes sociales. Con su ejemplo la actriz se ha convertido en un modelo a seguir para muchas jovencitas que como ella no cumplen con los estrictos cánones de belleza que impone la sociedad. “Primero que nada define perfecto. Ya que lo tengas claro te comparto algo que a mí me funciona. Me gusta ocuparme en lo que yo pienso de mí, no en lo que piensen, digan o hagan los demás”, le recomendaba días atrás a una fan que le pedía consejos para superar el miedo al qué dirán ya que quería ser actriz y reconocía que no tenía el cuerpo ‘perfecto’. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Estefanía Villarreal, la rebelde que triunfa como modelo: "Modelar para mí es enfrentarte a tus miedos e inseguridades, vaciarte de complejos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.