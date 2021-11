Esteban Loaiza rompe el silencio tras salir de prisión El pasado agosto, Esteban Loaiza recuperó su libertad luego de cumplir una condena por narcotráfico. Desde entonces, se había mantenido en silencio hasta ahora ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 6 de agosto de 2021, se dio a conocer que Esteban Loaiza había sido dejado en libertad tras pasar tiempo en una prisión de Estados Unidos cumpliendo una condena por el cargo de narcotráfico. Poco después, fue deportado a su natal México y ahora está viviendo en Tijuana, Baja California. El exmarido de la fallecida Jenni Rivera había mantenido un silencio total tras salir de la cárcel; sin embargo, hace un par de días se pronunció por primera vez. "Buenas tardes a todos que estén bien y les mando un saludo a todos los que me apoyaron todo este tiempo", escribió en su cuenta de Instagram. "Aquí andamos ya tranquilos, con familia y mi hijo ahora [vamos] a cenar". El beisbolista acompañó este texto con un video donde se muestra la parte delantera del interior de un auto en movimiento que transita por una carretera. El hijo al que se refería es a su primogénito, Esteban Sage, quien es producto de su relación sentimental con Ashley Esposito. Por su parte, Cristina Eustace, la madre de su hijo menor, Andrés, mencionó que ya tuvo contacto con beisbolista porque ha mostrado interés en ver al niño. Estaban Loaiza Credit: (Elsa/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Esteban Loaiza y mi hijo] ya tienen comunicación. De hecho, habló como dos o tres veces con permiso de nosotros, de la familia. Mi hijo está muy feliz y le agradezco a Esteban, y a sus padres, que tengan esa comunicación con mi hijo", mencionó Eustace al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Esteban siempre fue una buena persona conmigo. Deseaba a Andrés y parece que llevan una relación muy bonita". De hecho, el padre de la cantante, Carlos Rascón, también mostró apoyo a su exyerno. Parece que poco a poco, Esteban Loaiza va recuperando su vida.

