"Nadie se imagina una cosa así, pero acepto la realidad". Esteban Díaz habla de la dolorosa pérdida familiar que sufrió El que fuera hijo de Carmen Villalobos en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso reconoció que lo sucedido lo ha hecho reflexionar acerca de lo corta que es la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esteban Díaz Esteban Díaz fue hijo de Carmen Villalobos en Sin senos sí hay paraíso | Credit: Instagram (x2) Cuando un artista se aleja por un tiempo de las redes sociales suele haber detrás un motivo de peso, en muchas ocasiones sucesos que no son fáciles de digerir y que trastocan por completo su mundo. Esto precisamente fue lo que le sucedió en este inicio de año a Esteban Díaz, quien interpretó en su día a Sebastián, el hijo de Carmen Villalobos, en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, más tarde conocida como El final del paraíso. El joven actor reapareció este miércoles en Instagram para compartir con sus seguidores la dolorosa realidad que le tocó aceptar recientemente: la muerte de su abuelito. "Todas las noches oro y pido por mi abuelito que esté bien y eso es lo que he sentido en mi corazón, que él está feliz allá donde está, ya está sin sufrimiento. Ya mi abuelo está en un lugar mejor. Yo sé que él está feliz, está contento, está con papá Dios, está disfrutando y me hace muy feliz saber eso. Pasé todo mi dolor, toda mi tristeza hacia lo que estaba pasando, pero tuve que aceptar una realidad. Me costó muchísimo dejarlo ir, pero me siento feliz y agradecido con Dios por haberlo dejado en esta tierra y por haber disfrutado con él muchísimos años", expresó Esteban a través de una grabación en video que publicó en sus historias de Instagram. Esteban Díaz Esteban Díaz | Credit: Instagram Esteban Díaz Tras días de mucho dolor y aceptación en los que se refugió en su familia, el actor reconoció que ya "necesitaba" sacar lo que sentía. "Necesitaba decirlo", aseveró. Esteban, que cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram, señaló que la muerte de su abuelito lo hizo reflexionar mucho acerca de lo efímera que es la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pensé muchas cosas, pero entre ellas pensé en que la vida es un instante, es una estrella fugaz, es muy rápida, y se te puede ir en un segundo. Todo puede estar bien, pero en un momento ya todo puede cambiar. Quiero dejarles ese mensaje, lo viví en carne propia, lo estoy viviendo. Nadie se imagina una cosa de estas, pero acepto la realidad", compartió. "Disfruten de cada momento, cada instante, la vida se trata de eso, de pequeños momentos de felicidad, de tristeza… Gócense la vida", agregó el que fuera 'hijo' de Villalobos.

