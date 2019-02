La evolución de Toni Costa Se dio a conocer en ¡Mira quién baila! y conquistó a Adamari López por algo más que sus movimientos de baile. Ahora son padres de una hija, Alaïa. Echa un vistazo a la evolución del reconocido bailarín. Se dio a conocer en ¡Mira quién baila! y conquistó a Adamari López por algo más que sus movimientos de baile. Ahora son padres de una hija, Alaïa. Echa un vistazo a la evolución del reconocido bailarín. More Alma Sacasa Antonio Costa Lozano Mezcalent Su llegada a Estados Unidos Instagram/Toni Costa Es bailarín y coreógrafo Instagram/Toni Costa Encontró el amor Rodrigo Varela/Getty Images Un gran apoyo Instagram/Toni Costa Nunca se dio por vencido Instagram/Toni Costa Todos juntos Toni Costa/Instagram. Nuevo look Toni Costa /Instagram Su imperio Toni Costa /Instagram Su trabajo más importante Toni Costa /Instagram 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Mezcalent Antonio Costa Lozano Nació el 20 de agosto de 1983 en Valencia, España, donde creció en un hogar artístico. Advertisement 2 of 10 Instagram/Toni Costa Su llegada a Estados Unidos “Hoy celebro 7 años que llegue a este maravilloso país que se lo debo todo, gracias infinitas! 🙏🏽 foto de 2012!” , compartió Toni con sus seguidores. 3 of 10 Instagram/Toni Costa Es bailarín y coreógrafo Sus padres, Antonio Costa y Carmen Lozano, ambos campeones de baile, lo pusieron en la academia familiar, la escuela de baile de salón “Elite”, para pulir sus movimientos. Advertisement 4 of 10 Rodrigo Varela/Getty Images Encontró el amor En 2005 participó como bailarín en el programa ¡Mira quién baila! en España. En 2011 llegó a Estados Unidos para trabajar en la versión del programa en Univision, donde conoció a su actual pareja. Participó en diez temporadas y ganó en cuatro de ellas. Advertisement 5 of 10 Instagram/Toni Costa Un gran apoyo Su prometida Adamari López está enferma ahora. Ha estado a su lado, como siempre. Advertisement 6 of 10 Instagram/Toni Costa Nunca se dio por vencido Como en su carrera, Toni Costa tampoco se rindió en su vida personal. Él y Adamari pudieron tener a su primer hija a pesar de que les dijeron que no lo lograrían. Alaïa nació en 2015. Advertisement 7 of 10 Toni Costa/Instagram. Todos juntos Comparte constantemente fotos de su familia. Advertisement 8 of 10 Toni Costa /Instagram Nuevo look El español tenia el pelo largo, pero se lo cortó el año pasado y lo donó a una organización en Puerto Rico. Advertisement 9 of 10 Toni Costa /Instagram Su imperio Es instructor de Zumba y da clases en Miami, además de en otras ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica con sus ya famosas Masterclasses llamada #ZumbaConToni. Advertisement 10 of 10 Toni Costa /Instagram Su trabajo más importante A pesar de todos sus logros, el mayor es el de ser padre. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.