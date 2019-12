Este es el diminuto tanguita rojo con el que Marjorie de Sousa ha despedido el año e incendiado las redes Ni vestido de gala ni champán, la venezolana dice adiós al 2019 por todo lo alto y con un bikinazo que demuestra que vive su mejor momento. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde un lugar muy cálido y con un bikinazo de los que hacen historia, así quiere cerrar Marjorie Sousa un 2019 que ha sido un menú de lo más variado. Desde sabrosas propuestas de trabajo hasta amargos momentos vividos en los juzgados con su ex, Julián Gil. La idea es dejar todo lo malo atrás y recibir el 2020 con nuevas energías, siempre positivas, y con la ilusión de alcanzar retos que le hagan una persona plena y dichosa. Felices es precisamente como están sus seguidores, y no solo por su emotivo mensaje navideño sino por la exuberante foto que le acompaña. La venezolana se ha enfundado en su sexy bikini rojo con braga de tanguita que ha disparado las temperaturas inmediatamente. A la vista está que Marjorie luce más espectacular y radiante que nunca, las cosas como son. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¿Y tu qué tal? Te veo llegar 2020 con todo lo mejor. TE AMO INFINITAMENTE VIDA. Donde estoy con lo mejor de mi tierra, Venezuela. Brillando fuerte, la vida es un hermoso regalo, vamos con todo 2020”, ha escrito junto a esta despampanante imagen. Más enamorada de la vida que nunca, y de su hijo Matías, por supuesto, Marjorie espera impaciente un nuevo año que piensa recorrer de la mano de su pequeño hasta el fin del mundo. ¡Feliz año para los dos! Advertisement

