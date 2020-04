¡Este es atractivo hermano de Belinda que está enloqueciendo las redes! A la cantante se le ha ocurrido compartir una foto de él y menuda se ha liado. Conoce al apuesto joven de nombre Ignacio, Nachini para los amigos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Por lo general quien recibe más piropos en la familia es Belinda. Ella es la cara bonita y la voz que nos cautivó hace ya unos años delante y detrás de las cámaras por su dulzura y talento. Pero, ¡ojo¡, que su hermano Ignacio no tiene nada que envidiar a la artista en cuanto a belleza. La joven acaba de compartir una divertida fotografía de su hermano Ignacio y las redes se han alborotado de qué manera. Le han llovido piropos y halagos, muy merecidos para qué mentir. Mr. Nachini, de 23 años, como se apoda en las redes, tiene ojazos claros, como su hemana y una sonrisa que tampoco tiene que envidiar a la de la intérprete de “Un traguito”. “Cocina, guapo, inteligente, trabajador, a veces insoportable, ja ja ja, pero le doy a gracias a Dios porque eres mi hermanito y te quiero con locura”, ha escrito Belinda en esta imagen de antes de la cuarentena (que quede claro). Un precioso recuerdo que en estos momentos de confinamiento y lejos de la familia cobra mayor importancia y significado. La cantante le vende muy bien pero lo sentimos porque a juzgar por su perfil, este chicarrón deportista y simpático parece que no está soltero. No se muestra demasiado en las redes pero cuando lo hace es pera presumir de sus grandes amores, su chica, el fútbol y, por supuesto, su famosa hermana, con quien mantiene una relación muy especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los hermanos se dejan ver de vez en cuando así de felices, cuando los compromisos de la cantante le dejan un día libre, y aunque ahora no pueden compartir todo lo que quisieran, este mensaje de amor y cariño de Belinda deja claro que para ella no hay nada más importante que la familia. Ese es su gran y verdadero amor. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Este es atractivo hermano de Belinda que está enloqueciendo las redes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.