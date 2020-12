Close

¡Este año el árbol de Navidad de Luis Fonsi y su esposa llega con una gran sorpresa! El cantante y su mujer, Águeda López, llamaron la atención de sus fans con este adorno navideño que llegó con una sorpresa inesperada y entrañable. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llegó diciembre y con él el ambiente navideño que tanto gusta a las celebridades. Sus casas comienzan a llenarse de luces y el arbolito se alza para presidir sus salones, a cada cual más original. Le tocaba el turno a Luis Fonsi y su esposa, Águeda López, quienes encantados de la vida con estas fechas tan especiales presumieron orgullosos el resultado final de su obra de arte. Este año llega con un regalo especial y no es el de Santa Claus, sino el que les hizo la vida con sus dos grandes amores, sus hijos Rocco y Mikaela. Los pequeños fueron los encargados de presentar el árbol este año y lo hicieron en una imagen entrañable que ha derretido las redes. "Ya casi es Navidad y llegaron los elfos a casa. Bendita inocencia", escribió la modelo española junto a estas dos fotos de sus retoños posando sonrientes y felices en ese lugar donde en unas semanas recogerán los regalitos que les traiga el señor de la barba blanca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En divertidos piyamas y luciendo sonrisas, los dos hermanitos se mostraron entusiasmados de inaugurar en casa esta etapa tan mágica del año. El árbol elegido para la ocasión no podía ser más navideño. Nada de colores claros y adornos fuera de lo común. La familia mostró el diseño original en el que predominó el color rojo y las luces tradicionales, muy acorde con el espíritu de la Navidad. ¡Gracias por compartirlo!

