¡Estas fueron las famosas actrices que no quisieron perderse la fiesta de Acción de Gracias de Adamari López! La puertorriqueña recibió en su casa a dos grandes estrellas y amigas en este día tan especial. El feliz momento quedó reflejado en esta entrañable imagen. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los días de fiesta son para compartirlos con la familia y gente querida. Adamari López tiene la lección muy bien aprendida, por eso para el Día de Acción de Gracias se rodeó de los suyos en una espectacular fiesta en casa a la que nos invitó desde sus redes sociales. Entre sus invitados, además de familiares, se encontraba su amiga del alma Karla Monroig de la que compartió unos divertidos videos esa misma noche. Pero este fin de semana hemos podido comprobar que había más rostros famosos en esa bonita comida, en concreto dos amigas de toda la vida que no quisieron perderse la cita. Angélica Vale y Angélica María fueron las invitadas de excepción tal y como hemos podido comprobar en esta imagen que Karla ha compartido entusiasmada en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación de amistad entre Adamari y Angélica se remonta a casi más de dos décadas atrás cuanto ambas coincidieron en México grabando la inolvidable telenovela, Amigas y Rivales. Desde entonces no han dejado de ser cómplices de los momentos más importantes la una de la otra. Por supuesto, tampoco faltó Otto Padrón, el esposo de Angélica, y sus hijos que se lo pasaron en grande con el resto de amiguitos tal y como nos mostró Toni Costa en una de sus historias de Instagram. Unas imágenes de alto contenido amoroso que demuestran que fue un día maravilloso que agradecer. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Estas fueron las famosas actrices que no quisieron perderse la fiesta de Acción de Gracias de Adamari López!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.