"[Piensan] que los negros son estúpidos": escritora arremete contra Cardi B por su entrevista con Joe Biden Candace Owens y Cardi B se han enfrascado en una guerra mediática luego de que la escritora criticara con dureza la entrevista de la rapera al candidato presidencial demócrata. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ahora sí se armó la gorda! La escritora Candace Owens está en el centro de la controversia tras publicar una entrada en la que arremete con dureza contra la rapera de sangre quisqueyana Cardi B por su entrevista en video con el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Todo comenzó el domingo pasado cuando Owens compartió un clip de su entrevista en The Ben Shapiro Show en la que califica a la rapera nacida en El Bronx de "analfabeta" y la acusa de realizar la entrevista para complacer a los votantes de raza negra en las elecciones del próximo noviembre. Luego dijo que el hecho de que Cardi entrevistara al antiguo vicepresidente era como si Justin Bieber entrevistara al presidente Donald Trump. "[Piensan que] los negros son estúpidos", resaltó Owens. Fiel a su carácter, la intérprete de "WAP" respondió velozmente y con lengua afilada al decir: "¿Quieres saber por qué Joe quiso hablar conmigo Candice [sic]? [Pues] porque yo tengo la canción número 1 y mi hermana no puede ir a la playa en los Hamptons sin que los seguidores de Trump la acosen". El mensaje de Cardi iba en forma de video, el cual fue borrado posteriormente. Sin embargo, un mensaje similar permanece en Twitter. La rapera no se conformó con eso y luego colgó un tuit para decirle a Owens que la que está siendo usada por Trump es ella. La entrevista de Owens que encendió la mecha del pleito mediático entre ella y Cardi B. La entrevista original de Cardi B con Joe Biden, publicada por la revista Elle y cuya duración es de poco más de 16 minutos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para rematar Cardi compartió un video del marido de Owens tocando su éxito musical "WAP" en una fiesta en un yate. Por su parte, Candace invitó al público a comprar su libro Blackout. ¡Uf!

Close Share options

Close View image "[Piensan] que los negros son estúpidos": escritora arremete contra Cardi B por su entrevista con Joe Biden

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.