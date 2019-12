Esta modelo y actriz española asegura haber recibido amenazas de muerte por sus curvas By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Grosby group A través de sus redes sociales, la modelo española Jessica González García ha tenido que lidiar con personas que le han deseado la muerte por mostrar sus curvas. A continuación te presentamos la historia de esta modelo erótica y cómo ha sabido defenderse contra los ataques. Empezar galería Jessica González García Image zoom Grosby group Esta modelo erótica ha revelado que sus curvas —naturales, según ella— han despertado envidia entre muchas personas y algunas incluso la han amenazado de muerte por mostrarlas. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement En las redes Image zoom Grosby group La actriz, modelo y directora afirma que las amenazas le han llegado directamente a través de mensajes en sus redes sociales. Solo en su cuenta de Instagram, cuenta con más de 200,000 seguidores. 2 de 10 Applications Ver Todo Autoestima Image zoom Grosby group Desde pequeña, la española siempre se sintió segura de sí misma. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Orgullosa Image zoom Grosby group La joven, oriunda de Madrid, España, se siente orgullosa de su voluptuoso cuerpo a sus 35 años. 4 de 10 Applications Ver Todo Duro golpe Image zoom Grosby group A raíz de la muerte de su hermana, en el 2012, la modelo comenzó a batallar contra la esquizofrenia. 5 de 10 Applications Ver Todo La mujer que es hoy Image zoom Grosby group "Mi hermana murió de cáncer en el pulmón y yo desarrollé esquizofrenia. Esto cambió mi vida para siempre. Así es como llegué a ser la mujer que soy hoy día", expresó la actriz. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Vive su vida Image zoom Grosby group A pesar de las adversidades que ha enfrentado a lo largo de su vida, la española sigue compartiendo con las personas que más ama y con quienes la aman a ella también. 7 de 10 Applications Ver Todo Que hablen Image zoom Grosby group "Cuando me [ponía] faldas pegadas, a algunos exnovios no les gustaba y hacían comentarios groseros como 'gorda', 'perra' y 'fea'", confesó esta. 8 de 10 Applications Ver Todo Apuesta por su futuro Image zoom Grosby group La modelo y actriz espera que su apariencia la ayude a crecer profesionalmente. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su próximo proyecto Image zoom Grosby group Actualmente está trabajando en su primera película, con tonos eróticos, titulada Abashed. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

