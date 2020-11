Close

Esta es la profesión real de Jill Biden que no piensa abandonar aunque sea la primera dama La próxima inquilina de la Casa Blanca está enamorada de su trabajo de toda la vida y espera poder compaginarlo con sus nuevas responsabilidades como esposa del presidente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que su esposo Joe Biden se hiciera con la presidencia no han faltado noticias curiosas sobre él y su esposa, Jill Biden. Y es que no solo se van a convertir en la primera pareja con un perrito rescatado viviendo en la Casa Blanca, sino que la primera dama podría hacer historia al no renunciar a su trabajo de siempre y seguir cobrando por ello. Según informa el espacio televisivo Good Morning America, la mujer del nuevo presidente tiene intención de continuar ejerciendo su gran pasión: la de enseñar. La profesora de universidad licenciada en Educación espera poder compaginar ambos trabajos, por los cuales recibiría remuneración. En los 8 años que ha estado como segunda dama mientras su esposo era Vice Presidente, Jill ha trabajado como profesora de inglés en una universidad en el norte de Virgina. "Espero que sí. Me encantaría. Si llegamos a la Casa Blanca, voy a continuar enseñando", expresó Biden, madre y también abuela, el pasado mes de agosto a CBS News. "Es importante y quiero que la gente valore a los profesores y conozcan sus contribuciones, un empuje a la profesión", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora que comienza la cuenta atrás para su nueva vida en la famosa casa del presidente de los Estados Unidos, no han confirmado si ese deseo se mantendrá o no en pie. De momento este año se lo ha tomado libre para poder ayudar y acompañar a su esposo durante su campaña electoral. Image zoom Credit: Getty Images En el caso de regresar a las aulas, Kate Andersen Brower, reconocida autora de varios libros sobre primeras damas, aseguró a Good Morning America que sería un hecho sin precedentes pero, sobre todo, un gran avance. "Es muy importante para una mujer tener su propia identidad, especialmente cuando estás casada con un político y ahora presidente. La idea de que tengas que dejar tu vida entera por tu marido se queda muy antiguada", concluyó.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Esta es la profesión real de Jill Biden que no piensa abandonar aunque sea la primera dama

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.