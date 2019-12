Esta es la polémica foto que Alejandra Guzmán compartió en bikini y borró de sus redes poco después La cantante mexicana compartió esta imagen más al natural que nunca en traje de baño pero fue eliminada casi inmediatamente. ¿Qué pasó? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pocos días de recibir el 2020 Alejandra Guzmán vuelve a convertirse noticia. Este no ha sido el mejor año de la artista a nivel personal, primero por sus enfrentamientos mediáticos con su hija Frida Sofía, y posteriormente por los ataques recibidos contra su persona por sus supuestas cirugías. Una nueva imagen de la cantante ha vuelto a generar una gran controversia en redes. La intérprete de “Mala hierva” compartía una foto al natural de su cuerpo, sin filtros ni adornos. Sin embargo, poco después de publicarla y felicitar el nuevo año la retiró inmediatamente de su perfil de Instagram. La imagen fue captada por otros seguidores que la compartieron rápidamente en sus perfiles y por lo tanto todos hemos podido ver. En ella vemos a una Alejandra sonriente, feliz y sin complejos. El divertido selfie tiene lugar en la playa y transmite la buena energía a la que Alejandra nos tiene siempre acostumbrados. Entonces, ¿por qué la retiró de inmediato? Quizás, solo quizás, cansada de las constantes críticas sobre su físico y operaciones decidió dar un paso atrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las críticas a su físico han sido una constante en los últimos meses en redes sociales con insultos y faltas de respeto que han sobrepasado todos los límites. El cambio de algunos de sus rasgos ha generado un fuerte debate y dividido a los seguidores, algunos de los cuales opinan que se le fue la mano con el bisturí. Nos quedamos con el mensaje inicial de la artista donde nos deseaba un feliz año, un deseo que le mandamos de vuelta junto a un gracias gigante por su arte y entrega como artista. Advertisement

