Esta es la otra profesión del sexy actor Christian Meier cuando no está delante de las cámaras El actor peruano tiene una opción B para cuando no está trabajando en televisión. Esto es a lo que se dedica el protagonista de Doña Bárbara. Es uno de los galanes indiscutibles de la televisión de los últimos tiempos. Christian Meier nos ha enamorado con sus diferentes papeles en telenovelas como Doña Bárbara y La tormenta y sigue haciéndolo con sus nuevos trabajos. Pero, ¿qué hace cuando no está delante de las cámaras? Pues sigue trabajando, eso sí, su plan B no tiene nada que ver con los focos ni las historias de amor a las que nos tiene acostumbrados. Era la presentadora Candela Ferro quien nos adelantaba lo deliciosa que estaba la comida del restaurante peruano Osaka Cocina Nikkei. Un lugar maravilloso en Miami que acaba de abrir el actor y al que se dedica en cuerpo y alma cuando no está grabando ninguna serie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El peruano acaba de inaugurar este espacio y su compatriota ha estado allí con su preciosa familia. "Felicidades Christian por la inauguración de Osaka Nikkei. Para los conocedores el mejor restaurante de fusión peruana japonés, ahora IN TOWN. Nos encantó compartir unas horas con vos", escribió Candela junto a una cariñosa imagen con él. El actor es ahora un empresario de éxito que ha emprendido esta bonita aventura paralelamente con su trabajo donde sigue dándolo todo. Prueba de ello es su último trabajo en la serie de Fox, El General Naranjo en la que ha vuelto a triunfar. ¡Buena suerte en esta maravillosa aventura que comienzas!

