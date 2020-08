A esto se dedica ahora Andrea Villarreal, la inolvidable Panchita de Pasión de gavilanes Por Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Twitter Hace casi 17 años de que Andrea Villarreal hizo el papel de la mejor amiga de Rosario Montes en la exitosa telenovela colombiana ¡Y no vas a creer cuál es su nueva y sorprendente profesión actual! Empezar galería Muy querida Image zoom Twitter Uno de los personajes más cariño entrañables de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes que protagonizaron Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown, fue sin dudad la adorable Panchita López, papel que le tocó a Andrea Villarreal. 1 de 7 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio En las buenas y en las malas Panchita era la cómplice, confidente y apoyo incondicional de la bellísima Rosario Montes, papel que cayó en manos de Zharick León. 2 de 7 Applications Ver Todo Un éxito Panchita conquistó los corazones del público con su carisma, su honestidad, su lealtad a Rosario y por su canciones que interpretó en el show. 3 de 7 Applications Ver Todo Anuncio La reina roja Actualmente Villarreal vive en Bucaramanga, Colombia, donde se dedica al arte de los tatuajes profesionales. Gracias a ello y a sus cabellera colorada ahora la llaman Red Queen, o la Reina roja. 4 de 7 Applications Ver Todo Entintada La actriz y cantante luce impactantes tatuajes en distintas partes del cuerpo. 5 de 7 Applications Ver Todo Un verdadero arte Su tienda Queen Tattoo Bucaramanga ofrece diseños impactantes para todo el cuerpo hechos "con amor", según exclama su orgullosa autor. 6 de 7 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mucho talento La última vez que vimos a Villarreal en una telenovela fue en 2005, cuando participó en La mujer en el espejo, al lado de Paola Rey, quien también fue su compañera en Pasión de Gavilanes . 7 de 7 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

