Luchadora, alegre y muy familiar, así es Clauvid Dály, la candidata a Miss Universo por República Dominicana. Lleva por bandera no solo a su país, al que ama, sino también su pelo rizado y su color de piel, rasgos por los que fue criticada cuando ganó la corona en su amada tierra. Una situación dura que ella aprovechó para hacerse más fuerte y para alimentar aún más sus sueños. Hace unos días la joven de 18 años aspiró a coronarse con el título de Miss Universo, una imagen que visualizó y deseó con todo su corazón.

Junto a sus compañeras vivió una de las experiencias más hermosas de su vida y así, feliz y entusiasmada, lo compartió en exclusiva con People en Español.

Cuando miras atrás, ¿qué piensas de ese momento en el que fuiste víctima de tantas críticas?

Que estoy muy satisfecha con mi trabajo. Las personas que me siguen y mi familia están muy satisfechos con la representación que yo he hecho, la organización de República Dominicana también y el pueblo está viendo que su reina sí es una digna representante. Eso es lo que me llena de satisfacción.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser una reina de belleza?

Lo bueno es la plataforma. Desde que me coronaron como Miss República Dominicana se me escucha y eso es una manera de poder hacer algo y causar un cambio positivo. Eso para mi es esencial y la razón por la que yo estoy aquí, para ser escuchada. Luego está lo negativo, que te diría es levantarse a las cuatro de la mañana para peinarse, arreglarse, los dolores de pies por los tacones y ya (risas).

Cuéntanos de ti, de tu familia y de tus valores.

Yo me crié con mi mamá que era soltera y con mi hermano mayor, luego la familia se agrandó porque mi mamá se casó con mi padrastro que a su vez tenía un hijo y ellos tuvieron otro. Nosotros seis tenemos algo en común, los valores. Todos los días a las 12 PM nos sentamos, tenemos vidas muy diferentes pero a esa hora todos nos reunimos para compartir la comida. Y los domingos son sagrados, ni teléfono ni televisión, solo la familia y los juegos de mesa.

¿Te imaginaste, soñaste alguna vez llegar hasta aquí?

Todos los días antes de ganar Miss República Dominicana me acostaba con la corona en la cabeza. Cuando gané Miss República Dominicana yo todos los días me veo con la corona de Miss Universo puesta. Estoy tan cerca, yo vivo para obtener ese propósito y todos los días me acuesto con esa corona imaginaria.

Cuéntanos qué otras cosas haces cuando no estás desfilando.

Me gusta mucho leer, me gusta el origami, el arte de doblar papel, me gustan los juegos de mesa, de hecho tengo una colección completísima que comparto con mis amigos y familia. Y además uno o dos días a la semana doy charlas sobre la prevención del matrimonio infantil y para concienciar sobre la alta tasa de embarazos en adolescentes. Ambas cosas ocurren por desinformación.

¿Qué es la belleza para ti?

La belleza viene del interior, se necesita tiempo para probar que hay belleza en el interior. Hay muchas mujeres bellas en Miss Universo y entre todas gana una, en mi opinión, porque fue diferente a las demás, no sólo físicamente sino también internamente. Por ejemplo, después que pasas todo ese tiempo con las chicas de Miss Universo la belleza física, aunque sea lo que impacta, al final pasa a otro plano y lo que te llega es lo de dentro. Lo de fuera se va pero lo interior persiste.

¿Qué esperas de Miss Univero?

Pues ganar (risas), después de todo trabajo que yo he pasado. Pero sobre todo que mi país y mi familia se sientan orgullosos de tenerme como representante. Yo mañana lunes quiero levantarme y no tener ningún arrepentimiento. Esa es mi meta.