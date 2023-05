La relación entre Raúl García, exhabitante de La casa de los famosos 3, y su esposo, el fotógrafo Alan Phillip, lleva días en el punto de mira. El rumor de que estarían separándose ha corrido como la pólvora en las redes sociales y los diferentes programas de Telemundo después de que varias personas se percataran de que supuestamente se habían dejado de seguir en las redes sociales.

"Raúl García y su esposo se dejan de seguir en Instagram y levantan rumores de separación", se informaba días atrás desde el perfil de Instagram del programa Hoy Día (Telemundo).

Jimena Gállego, copresentadora del exitoso reality show de Telemundo, también se hacía eco de la 'noticia' a través del programa En casa con Telemundo (Telemundo). "Está impactante. Lo de Raúl y Alan me llama muchísimo la atención. Yo vi a Alan justo el día que salió Raúl, estaba llorando por él y todo, los vi juntos ahí, pero pues definitivamente sí Raúl dijo en la entrevista que yo le hice que había tenido mucho tiempo para pensar y recalcular su vida y sus cosas y para dedicarse más tiempo a él mismo y entender muchas cosas de su vida. Me parece fuerte que después de 17 años de relación se hayan dejado", comentaba la presentadora mexicana la semana pasada. "Esto no está todavía confirmado al 100, nada más se han dejado de seguir", matizaba.

Raúl García Raúl García y su esposo Alan Phillip | Credit: Instagram Alan Phillip

Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto que se está comentando?

"Solo son rumores", aclara a People en Español el esposo de Raúl.

Alan Phillip Alan Phillip | Credit: Instagram Alan Phillip

"Estamos trabajando en nosotros y en nuestra relación", agrega el fotógrafo, quien no dejó de apoyar a Raúl durante los tres meses que estuvo concursando en La casa de los famosos.

Raúl habló en las redes sociales

El experto en orquídeas reconoció el fin de semana desde sus historias de Instagram que el Raúl que había salido de La casa de los famosos era "una persona diferente" a la que había entrado. "La primera cosa que dicen es que a mí se me subieron los humos, que soy una persona totalmente diferente. Y fíjense en una cosa tienen razón en que soy una persona diferente. Sí, soy una persona diferente en que me siento más capaz, me siento libre de expresarme, físicamente tengo mucha más fuerza, mentalmente siento como que si pude ir a la casa, pude estar ahí tres meses, pude aguantar todas esas emociones pues entonces soy capaz de hacer un montón de cosas, y eso sí me hizo crecer y sentirme mucho mejor en que puedo tomar decisiones por mí", aseveró.

Sí me enamoré [en La casa de los famosos] y me enamoré de la vida, me enamoré de mi persona. Aprendí otra vez a quererme como persona, a valorarme como persona — Raúl García

Mira todo lo que dijo Raúl

Si bien no se pronunció sobre el rumor de su supuesta separación, Raúl sí reaccionó a las críticas que recibió por la "frialdad" que mostró con su esposo mientras ambos convivieron juntos en la casa más famosa de la televisión hispana. "Cada persona siente los pensamientos de una manera diferente y yo ya lo he contado miles de veces, yo estaba pasando por mi descuanchinfle, que es otra palabra que pongo que la inventé yo también, que es donde sentimentalmente no sabes donde estás porque ya sabía que me iba para mi casa, yo sabía que me tocaba enfrentar otra vez al mundo y no sabía qué me iba a esperar fuera de ahí y eso era yo con mis sentimientos. Y yo lo hablé miles de veces con Alan ahí en la casa, hay hasta conversaciones donde hablamos y yo le decía cómo me sentía y cosas que queríamos trabajar, cómo va a ser todo diferente y luego él no me podía decir nada, así es que yo me metía más en mi cajita y eso la gente lo vio como que yo era frío. No soy frío", dejó claro. "Sí, soy un poquito descariñado de vez en cuando, pero no soy frío".

Raúl García Raúl García | Credit: Instagram Raúl García

Respecto a los comentarios que ha leído en las redes sociales de que se habría enamorado en el reality show, Raúl aseveró que "sí me enamoré". "Me enamoré de la vida, me enamoré de mi persona. Aprendí otra vez a quererme como persona, a valorarme como persona, a enseñar que a veces está bien tomarse un tiempo porque yo jamás en la vida me había tomado tiempo para mí, para trabajar en mí, para sentir mis sentimientos y todo eso porque yo toda la vida me he preocupado de lo que pasa alrededor y quiero que todo el mundo esté cómodo antes que yo y esa vez me dio tiempo de pensar en mí. ¿Y saben qué? Me enamoré de ese sentimiento, me enamoré de sentir eso, de sentirme valorado por mí solo porque mucha gente me decía 'te valoro', 'te quiero', pero yo jamás sentí eso por mí, así es que tener esos tres meses para encontrarme a mí solo fue algo espectacular y algo de lo que eternamente estaré agradecido".