¿Qué le pasó al esposo de Rashel Díaz? La conductora comparte una foto desde el hospital La presentadora y empresaria cubana reveló que lo que parecía ser una sencilla caída se convirtió en algo mucho más serio. “Tenían que operarlo lo antes posible”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora cubana Rashel Díaz reveló que su esposo Carlos García tuvo que someterse a una cirugía de urgencia tras sufrir una caída el pasado abril durante sus vacaciones de Spring Break en Vail, CO. La también empresaria contó en Instagram que su pareja se cayó al bajarse de la góndola de esquí. Tras ser atendido de urgencia, los médicos en el lugar le dijeron que todo estaba bien. "Le dijeron que no era nada, que no tenía fractura, pero a él le siguieron los dolores, se le empezó a inflamar. Cuando llegó aquí a Miami y fuimos con el especialista la semana pasada y le dijeron que había que operarlo porque se había desgarrado dos músculos y que tenían que operarlo lo antes posible", dijo. "Estamos orando mucho desde que nos enteramos, y sé que el Señor está contigo amor mío @carlosgarciainvestor, ¡te amo! Todo va a salir bien en nombre de Dios", escribió junto a una foto de su pareja en la cama de hospital. Díaz explicó que tuvo que dejarlo solo en el hospital porque no la dejaron quedarse por las medidas de precaución debido al coronavirus, pero que la mantienen informada de su estado y de cuándo podrá ir a recogerlo. "Gracias a Dios todo salió excelente. Te amo mi vida", fue el más reciente mensaje que la presentadora de televisión compartió en sus redes sobre su esposo. Rashel Díaz y esposo Carlos García Credit: Instagram / Rashel Díaz y SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Díaz viajó el pasado abril con su esposo y sus dos hijos, Juan Daniel y Daniela, a la famosa estación de esquí de Vail luego de haber planeado durante 13 años unas vacaciones de Spring Break. La familia compartió varias fotos de su estancia en medio de la nieve.

