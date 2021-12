"Le ha pegado duro". Esposo de Rashel Díaz habla sobre el estado de salud de la conductora tras contraer el COVID-19 El inversionista de bienes raíces realizó este jueves una transmisión en vivo en Instagram en la que compartió los últimos detalles sobre el estado de salud de la presentadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz Rashel Díaz y su esposo Carlos García | Credit: Instagram Rashel Díaz Son varios los famosos que lamentablemente van a tener que celebrar este año la Navidad en completo aislamiento debido a la irrupción del COVID-19 en sus vidas. Este es el caso de la exconductora de Telemundo Rashel Díaz, quien este miércoles dio a conocer que la enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 había llamado a su puerta. "No tengo falta de aire hasta ahora, solo es la tos, el malestar del cuerpo, el peso en los ojos, el dolor del cuerpo es como terrible. Pero falta de aire no", informaba este jueves el exrostro de las mañanas de la citada cadena hispana a través de su perfil de Instagram. "Estoy tomando todo lo que me han dicho, tomando mi sopita, mi te, todo, así que sé que estaré bien muy pronto". La también empresaria no volvió a dejarse ver más durante el día de ayer en las redes sociales tras el video que compartió en el que aparecía sometiéndose a un tratamiento de anticuerpos. Fue su esposo, Carlos García, el que se conectó en la noche unos minutos con sus seguidores a través de una transmisión en vivo en Instagram para hablar sobre su estado de salud. "Le ha pegado duro", aseguró el esposo de la presentadora. "Ella está ahora en la cama descansando. Si Dios quiere ya se empieza a sentir mucho mejor. Gracias a Dios hoy pudimos ir a ponernos un suero, los dos nos lo pusimos. Yo no estoy positivo. Gracias a Dios no tengo el covid, no he tenido nada. Pero es bueno porque he podido estar aquí cuidándola y llevándola a donde tenemos que ir y recoger medicina…", informó. Carlos explicó que el peor síntoma que ha experimentado hasta el momento la conductora es un dolor en el cuerpo "muy duro". "Dice que se siente como que le cayeron a batazos". El exbombero agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas durante las últimas horas. "Gracias por pensar en mi esposa, por pensar en mí también, por mandarnos todos los comentarios, todas las oraciones de ustedes. Muchas, muchas gracias", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos confía en que la presentadora pueda ganarle pronto la batalla al coronavirus. "Estamos bendecidos que es así y no cosas más grandes y peores como me imagino que han pasado muchas personas y tenemos que agradecerle a Dios que ha sido así, las cosas materiales no importa, la salud es lo más importante", aseveró el inversionista de bienes raíces.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Le ha pegado duro". Esposo de Rashel Díaz habla sobre el estado de salud de la conductora tras contraer el COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.