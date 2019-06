Ludwika Paleta y su esposo Emiliano Salinas reciben la peor de las noticias Malas noticias para la actriz y su marido Emiliano Salinas. Sale a la luz un comprometido video de él que le relaciona con la secta acusada de practicar esclavitud sexual. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Las malas noticias se acumulan para Ludwika Paleta y especialmente su marido Emiliano Salinas. Un video del mismo bailando en un festejo del líder de la secta NXIVM ha visto la luz confirmando la relación existente entre el hijo de Carlos Salinas y la organización criminal. Una organización a la que se le acusa de promover la esclavitud sexual y otros terribles delitos. Las imágenes son escalofriantes. En ellas se puede ver al esposo de la actriz lucir una camiseta verde que, según parece, significa el tercer rango más alto de la NXIVM. Según la revista PROCESO, las imágenes fueron difundidas por el peridista Frank Parlato y pertenecen al año 2016. Una prueba más de la supuesta vinculación de Salinas con la organización criminal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero aún hay más. El líder de dicha institución, Keith Raniere acaba de ser declarado culpable por un jurado de un tribunal federal de Nueva York de los cargos de tráfico sexual, posesión de pornografía infantil y crimen organizado, entre otras cosas. Tras cinco horas de deliberación los miembros del jurado alcanzaron este veredicto. Raniere, de 58 años, lleva más de un año bajo arresto tras ser detenido por el FBI en su mansión de Puerto Vallarta en marzo del 2018. ¿Cómo afectará este comprometido video y la sentencia de Raniere al esposo de Ludwika? Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Ludwika Paleta y su esposo Emiliano Salinas reciben la peor de las noticias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.