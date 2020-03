Esposo de Jacky Bracamontes recibe los resultados de su hija y de él al test del coronavirus Martín Fuentes y Renata tienen buenas noticias: ¡han dado negativo al virus! Padre e hija estaban separados de la actriz y sus otras pequeñas por esta razón. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días era la propia Jacky Bracamontes quien con tristeza nos informaba de la separación forzada que tenía que mantener con su esposo Martín Fuentes y sus hijas mayores. Con el fin de evitar cualquier contagio su marido y las pequeñas se mantenían en cuarentena antes de encontrarse con mamá y las gemelas, Emilia y Pau. Así lo han respetado. Pero además el piloto y su hija Renata se han sometido a unos exámenes para confirmar si finalmente estaban o no infectados y tomar medidas. Los resultados ya están en sus manos después de largos días de espera y así nos lo ha hecho saber la pareja a través de las redes sociales. “Renata y yo negativo por el Coronavirus. ¡Tiempo de familia!”, ha escrito en su perfil de Instagram el esposo de la actriz. Una buenísima noticia que Jacky celebró con iconos de aplausos y rezos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia al completo por fin se ha reencontrado y así lo ha celebrado Martin en esta maravillosa imagen. Ahora podrán pasar estos delicados momentos juntos y en familia. El proyecto cinematográfico que la co-conductora de Netas divinas estaba grabando en México finalmente se paralizó debido a esta pandemia y ha vuelto a casa para poder estar con los suyos. Una buenísima noticia en medio de tanto dolor y tragedia. Advertisement

Esposo de Jacky Bracamontes recibe los resultados de su hija y de él al test del coronavirus

