Esposo de Ximena Duque se convierte en un héroe para los latinos. "Eres una gran inspiración" Jay Adkins ha mandado un poderoso mensaje, ahora también en español, que ha conquistado el mercado hispano por su fuerza y empuje. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre solemos hablar más de ella y de sus logros, que son unos cuantos. Pero en esta ocasión el protagonista es su esposo, Jay Adkins, uno de los grandes apoyos e inspiración en esta nueva aventura profesional en la que se ha embarcado Ximena Duque. El papá de Luna, además de un marido y progenitor maravilloso, es un motivador que con sus charlas y discursos promueve valores tan importantes como el esfuerzo y la voluntad por alcanzar aquello que queremos. No cree en otros límites más allá de los que pone nuestra mente y sus mensajes tan inspiradores le han hecho ganarse un hueco bastante grande en el mercado hispano. Su último mensaje, también traducido al español, ha sido recibido por la comunidad con palabras de agradecimiento. "Lo que piensas es en lo que te conviertes", comienza su poderoso mensaje. Prueba de ello son él y su esposa. Aquello que se proponen lo consiguen, no llega de la nada sino de la convicción de que querer es poder. "Cambia tu estado de ánimo y conviértete en la persona que estás destinado a ser", ha comunicado a sus seguidores, entre los que ya hay un buen número de hispanos. Encantados con esta propuesta le han respondido con escritos muy emotivos donde expresan su decisión de hacer ese cambio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eres una inspiración, gracias por estos mensajes tan buenos", "Me dio motivación justo cuando lo necesitaba", "Palabras sabias, Jay", le han dicho algunos. Tanto él como Ximena se han propuesto transformar para bien las vidas de quienes se atrevan a dar este paso y lo están consiguiendo. Aunque a Jay le falta bastante para llegar a los casi cuatro millones de seguidores de su esposa en Instagram, su mensaje no ha pasado desapercibido para nadie y ya es todo un referente, también para los latinos. ¡Enhorabuena!

