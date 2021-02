Close

Esposo de Ximena Duque presenta a su hija de 27 años: "No fui el padre que debí haber sido" La joven se llama Jordan y Jay Adkins le ha dedicado unas hermosas y conmovedoras palabras en el día de su cumpleaños. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que define bien a Jay Adkins es el apelativo de buen papá. Verle interactuar con sus dos hijitas, Skye y Luna, es una auténtica delicia y uno de los grandes orgullos de su esposa, Ximena Duque. Es un hombre entregado a ellas y a su mujer, a quienes cuida sin descanso y con todo el amor del mundo. Sin embargo, el propio Jay ha confesado que eso es algo que ha aprendido con los años, la experiencia y la madurez. En una publicación conmovedora en redes, el empresario ha presentado a Jordan, la hija que tuvo con 20 años y con quien asegura no pudo ser el padre que es hoy. Con motivo de sus 27 primaveras, el motivador le ha dedicado un escrito desde el corazón que ha emocionado a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Felices 27 a mi niña, hoy ya una mujer, Jordan. Increíble creer que ya son 27. Ojalá hubiera sido el padre en el que me he convertido hoy en día", arrancaba su emotivo escrito en este día tan especial. En esta dedicatoria se sincera y reconoce que no fue un problema de edad, sino de personalidad. Lo expresa con tal valentía y sentimiento que sus palabras llegan de lleno desde el momento en que uno las lee. "No fui el padre que debí haber sido cuando tenía 20 años, la edad no debería haber sido un impedimento, sencillamente no era el hombre que soy hoy", prosiguió. Ese error le ha servido para que hoy sea el mejor papá para sus hermanas, Luna y Skye. "Ellas te lo agradecerán algún día como hermana mayor que eres. Espero que disfrutes tu día, estoy deseando conocer a Jett, a tu familia, y pasar tiempo con ustedes cuando todo esto del coronairus pase. ¡Te amo!", finalizó. Una bellísima y honesta declaración de amor por parte de Jay que demuestra su grandioso corazón. ¡Felicidades a Jordan!

