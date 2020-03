Esposo de Victoria Ruffo confirma que ha dado positivo por coronavirus Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, informó en su comunicado que ya se encuentra en casa haciendo la cuarentena y con la situación bajo control. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de un comunicado en sus redes sociales, Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, ha confirmado que se ha contagiado del coronavirus. El político mexicano se encuentra recuperándose en casa y respetando la cuarentena y las medidas que conllevan el haber dado positivo. “Les informo que he dado positivo al examen del COVID19. Estoy ya en cuarentena en mi casa. Tanto yo como las personas con las que he tenido contacto estamos siguiendo los protocolos que establece la Secretaría de Salud Federal”, expresó en su perfil de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El gobernador de Hidalgo además confirmó que sigue trabajando y poniendo todas sus fuerzas para evitar que el virus se extienda por dicho estado. “Nada nos detendrá para superar juntos esta crisis”, añadió optimista. Image zoom Por el momento la actriz no ha hecho declaración alguna al respecto. A juzgar por el mensaje de su esposo, quienes hayan tenido contacto con él tendrán un cuidado especial, como permanecer aislados, y estarán siendo observados por si hubieran sido contagiados. Lo mejor en estos momentos para toda la familia. Advertisement

Close Share options

Close View image Esposo de Victoria Ruffo confirma que ha dado positivo por coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.