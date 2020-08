El esposo de Rashel Díaz comparte un inspirador escrito tras la marcha de la cubana de 'Un nuevo día' Carlos García, uno de los grandes apoyos de la conductora, ha hecho públicas unas sabias palabras tras el inesperado anuncio de la salida de Rashel de Telemundo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Juntos han formado el mejor equipo del mundo, y no solo como pareja sino también como amigos y empresarios. Desde hace un tiempo Rashel Díaz y Carlos García vienen compartiendo mensajes positivos sobre la vida, las alegrías y sus sinsabores, gracias a su motivador espacio en redes Entre Nos. Este miércoles la presentadora decía adiós a una de las etapas más felices e importantes de su vida profesional. Era su último programa en Un nuevo día, lo que nos dejó a todos sin palabras. Ella es una de las sonrisas más queridas de la mañana y es difícil imaginar el programa sin su alegría y buena energía. A pesar de la tristeza y el impacto de la noticia, tanto ella como su esposo han demostrado que es en estos momentos cuando más fe hay que tener. Así lo ha compartido Carlos, quien a través de un mensaje muy inspirador nos invita a aprender de los golpes duros de la vida ya que esconden grandes lecciones. "Cuando algo no funciona bien tenemos dos opciones, sentirnos derrotados o aprender. Nadie se escapa de los golpes duros de la vida, pero lo importante es cómo nos sobreponemos. Cae, pero aprende de esa caída para no volver al suelo", ha escrito el gran amor de Rashel. Unas sabias palabras que ambos ya han puesto en práctica enfrentando la situación unidos y con aceptación. La pareja ha demostrado ser un ejemplo no solo de amor sino también de esfuerzo y trabajo, algo que solo puede traer consigo buenos resultados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos y sus hijos son estos momentos los grandes pilares de Rashel quien comienza una nueva etapa. Se cierra una muy bonita pero se abren paso muchas otras en las que seguro volverá a brillar con más fuerza si cabe. Y allí estaremos para aplaudirle y celebrarlo.

