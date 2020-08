¡Esposo de Rashel Díaz comparte feliz los nuevos proyectos que la presentadora y él arrancarán juntos! Carlos García ha compartido una preciosa foto de la presentadora donde, además de reiterarle su gran amor y admiración, cuenta las nuevas ilusiones laborales que emprenderán de la mano. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una frase que hemos escuchado mucho últimamente por la verdad que encierran sus palabras. Cuando una puerta se cierra es porque otras se abren. Ese es el mensaje que Carlos García, esposo de Rashel Díaz, también ha querido mandar no solo a su bella mujer sino a todos sus seguidores. Con motivo de la salida de la presentadora cubana de Un nuevo día, su compañero de vida le ha dedicado una publicación cargada de amor pero también de ilusión y esperanza. Después de 12 años en primera línea televisiva, es el momento de dar un giro y hacer todas esas cosas que se estaban posponiendo por falta de tiempo. Y en el caso de la feliz pareja, son unas cuantas. "Mi vida, hoy se cierra una puerta y se abren muchas más. ¡Ya estamos listos para lo que Dios tiene para nosotros!", comienza su emotivo escrito. ¡Y vaya si están listos! La pareja lleva un tiempo alimentando su rincón virtual Entre nos, con charlas, consejos y resolución de dudas a quienes con tanto amor les siguen. Pero hay más que quieren hacer y así lo ha expresado Carlos en su sincero mensaje. "Ahora podemos hacer todos los otros sueños que tenemos planeados. Ahora podemos dedicarnos al 100% para ayudar a tantas familias en el nombre del Señor", ha compartido emocionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su reina bella, como cariñosamente le llama, está lista para ello y así lo ha expresado en su nuevo post en redes. "Yo sentía que quería hacer otras cosas, deseaba expresarme de otra manera", ha comentado con el corazón en la mano. Su esposo ha sido su gran aliado y cómplice en este viaje. "Ustedes no saben el apoyo que ha sido mi esposo para mi... hablé de él y ahora sí me tocó", dijo con un nudo en la garganta. Image zoom Rashel Díaz Instagram Rashel Juntos comienzan ese camino tantas veces imaginado y comentado en casa, ahora los madrugones serán para construir esos sueños que tanto ansiaban y no podían hacer. ¡Todo lo mejor del mundo para esta nueva y fascinante etapa que arrancas compañera!

