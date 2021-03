Close

Esposo de Michelle Lewin vuelve a quirófano para ser operado a corazón abierto La entrenadora personal compartió conmovida la noticia en sus redes sociales: "El momento ha llegado, les pido por favor que oren por Jimmy". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi 5 meses después de su ingreso hospitalario por falla hepática y renal aguda e insuficiencia cardíaca con aneurisma de aorta ascendente, el esposo de la experta en fitness, Michelle Lewin ha regresado a quirófano para una intervención quirúrgica a corazón abierto. Así mismo lo compartía la gurú del deporte en su perfil de Instagram, un mensaje en el que pedía a sus casi 14 millones de seguidores sus más sinceras oraciones para su marido. "Después de tanto tiempo, el momento ha llegado y una vez más les pido que oren por Jimmy mientras está en el quirófano. Está a punto de enfrentarse a una operación a corazón abierto de 8 horas para reparar su aneurisma de aorta y sus válvulas en el corazón. Es un momento crucial y el más difícil de mi vida", escribió preocupada pero esperanzada. Es la segunda vez en menos de medio año que su marido regresa al hospital para luchar por su vida en una situación límite. Con dolor pero con mucha fuerza, Michelle fue informando del minuto a minuto del estado de Jimmy, su compañero de vida y trabajo, quien finalmente salió de la operación en perfectas condiciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con lágrimas en los ojos, pero con una gran sonrisa, Michelle anunció las buenas noticias. "Me acaban de dar la noticia de que todo salió super bien, que ya le repararon la aorta, le cambiaron la válvula, se encontraron con una pericarditis que fue lo único sorpresa que le encontraron cuando le abrieron pero él está bien, ha respondido bien", comunicó aliviada. Jimmy sigue ingresado y bajo supervisión médica, pero su recuperación es un hecho. Una buenísima noticia después de una etapa de gran preocupación. Todo el cariño para esta preciosa pareja en estos momentos.

