Esposo de Marlene Favela reacciona así a las declaraciones de la actriz confirmando el divorcio Después de que la actriz confirmara la separación de su esposo George Seely, esta ha sido la curiosa publicación del padre de Bella. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sincera, elegante y muy cercana, así fue Marlene Favela durante la emisión de su mensaje en redes confirmando su ruptura con George Seely. La actriz no dejó ningún cabo sin atar y contestó a todas las dudas que se habían planteado estos días respecto a su relación. Eso sí, confirmó que no volvería a hablar al respecto y que con ese video quedaba el tema cerrado. Pero, ¿cómo se lo tomó el otro protagonista de la historia? El papá de Bella no ha hecho declaración alguna del asunto pero sí publicó una curiosa fotografía en sus recién estrenadas redes que ha sido de lo más comentada. Con esta cara de sorpresa en su aventura por lugares lejos de la locura y el ruido de la ciudad, George mostró su lado más divertido y cómico, uno que no conocíamos hasta el momento. El que fuera esposo de Marlene sigue como todo un trotamundos explorando lugares nuevos y haciéndonos cómplices de ello. Desde un acantilado de no sabemos muy bien dónde mostró la fuerza de sus aguas revueltas. Desde que reabriera su perfil de Instagram y se conociera que entre él y Marlene las cosas no iban bien ha multiplicado su número de seguidores, que ya asciende a 200 mil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus imágenes ya se han hecho de lo más populares y hasta recibe propuestas indecentes de algunas de sus 'fans' que le llenan de piropos. Pero, como suele ocurrir en estos casos, también cuenta con un buen número de detractores que le piden que haga el favor de mantener a su hija. La actriz confirmó que además de pedir el divorcio ella sería la encargada de mantener a su bebita ya que el papá no puede hacerlo en estos momentos. Un detalle que no ha sentado muy bien a todos y que así se lo hicieron saber. Lejos de enojarse, George sigue su andadura por tierras lejanas desde donde continuará poniéndonos al día. ¿Decidirá él algún día contar qué pasó?

Close Share options

Close View image Esposo de Marlene Favela reacciona así a las declaraciones de la actriz confirmando el divorcio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.