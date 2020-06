¡Así agradeció el esposo de Marlene Favela que le defendieran de las críticas! George Seely agradeció a un fan que saliera en su defensa entre las críticas negativas de sus redes por haber supuestamente abandonado a su exmujer y su hija. Pero, ¿confirmaría eso que la actriz ya es efectivamente su exmujer? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Continúa el misterio entre Marlene Favela y su esposo George Seely, quienes se rumorea están separados, aunque ninguno termina de aclarar su situación. ¿Será que hay una esperanza para la pareja? El australiano, que reapareció en sus redes después de una larga ausencia, haber borrado todas las fotos de su perfil y dejar de seguir a su esposa y a su bebé, comenzó volviendo a comentar de vez en cuando en las fotos de la pequeña. Image zoom Hace unos días empezó de nuevo también a compartir fotos en su página de instagram, con un viaje en plena naturaleza donde los fans de la actriz le dejaron todo tipo de comentarios y críticas por un supuesto abandono a Marlene y a su bebé, Bella. Sin embargo, entre mucha negatividad, una de sus seguidoras escribió este mensaje defendiéndole, bajo la foto en la que George Seely está pescando en un río en el que alguien le grabó lanzando el hilo a cámara lenta. “¡Dios mío! Todos estos metiches que se preocupen de sus propios asuntos. Ninguno de Vds. sabe qué pasó entre él y su exmujer, no saben nada de sus vidas privadas, no tienen idea de si ve o no ve a su hija. ¿Quiénes son para decirle lo qué tiene que hacer y cómo hacerlo? ¡Caray!”, dijo la mujer. Sorpresivamente, George Seely le contestó con un emoji de manitas agradecidas y escribió un sencillo, “gracias”. Un gesto entrañable que abre paso a otra incógnita, ¿quiere eso decir que, efectivamente, Marlene Favela ya es su exmujer? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no dice el lugar donde pasa esta vacación, el papá de la preciosa Bella lleva ropa muy abrigada y también comparte hermosos paisajes como este: La protagonista de La gata salvaje no quiso dar detalles al ser preguntada por su familia en una reciente entrevista en la que solo comentó que la cuarentena les había pillado dispersos.

