El príncipe Felipe, de 99 años, ingresado a un hospital El Duque de Edimburgo fue ingresado a una clínica de Londres este martes por la noche tras "sentirse mal". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II de Inglaterra, ha sido ingresado este martes a una clínica en Londres. Así lo dieron a conocer hoy fuentes oficiales. "Su Alteza Real el duque de Edimburgo fue admitido al hospital King Edward VII de Londres la noche del martes," exclamó el Palacio de Buckingham por medio de un comunicado obtenido por People. "La admisión del duque es una medida preventiva bajo consejo del médico de Su Alteza Real luego de que este se sintiera mal", acota el documento. La noche de este martes el duque, de 99 años, salió del castillo de Windsor rumbo al hospital para ser atendido. El príncipe permaneció ahí desde noviembre para pasar el encierro de cuarentena al lado de la monarca británica. Se espera que permanezca en el hospital durante varios días "para ser observado y descansar". Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fuentes de Palacio recalcaron que el príncipe ingresó al hospital caminando y sin necesitar de ayuda para hacerlo. Según People el médico de Su Alteza fue requerido pues el duque no se había sentido bien. Sus malestares no tienen conexión con el coronavirus COVID-19, según se explicó. Tanto el duque como la reina -quien permanece en el castillo de Windsor- recibieron su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a principios de enero pasado. En 2017 el duque de Edimburgo se retiró de la vida pública. En junio de este año cumplirá un siglo de vida.

