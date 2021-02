Close

Esposo de Jacky Bracamontes denuncia negligencia médica que lo tiene en riesgo Martín Fuentes, esposo de Jacqueline Bracamontes, se fue a atender un problema de salud en un hospital de Miami y los médicos le ocasionaron una afección mayor. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una gran molestia y problemas de salud le ocasionó a Martín Fuentes, el esposo de Jacky Bracamontes, la atención médica que recibió por parte de unos doctores en un hospital de Miami, donde se encuentra pasando una temporada en su casa al lado de la actriz y sus hijas. El empresario fue el encargado de narrar su historia. "El oído me dolía, tenía como agua. Le metí todas las cosas que hay en la farmacia. Me eché gotas; me eché una espuma", relató Fuentes en un live que realizó en su cuenta de Instagram. "Me seguía doliendo y dije: 'Voy a agarrar el coche y me voy al hospital'. Fui al Monte Sinaí y un 'brillante doctor', 'brillante doctor', pedazo de imbécil, perdón por el francés, me empieza a limpiar y me dice 'está tapado el oído' ". El procedimiento fue mal realizado, por lo cual el también corredor de autos ahora sufre un conflicto mayor que podría llevarlo a quedarse sin audición. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Llega el jefe de urgencias y me dice 'creo que perforamos tu tímpano' ". Martín Fuentes "Con un cotonete, el imbécil me rompe el tímpano; me empieza a sangrar el oído y me duele mucho. Cuando ya estaba oyendo bien [y luego] ya no oí nada. Le digo 'no puedo oír, regrésalo como estaba antes' ", agregó. "Llega el jefe de urgencias y me dice 'creo que perforamos tu tímpano' ". Martín Fuentes confiesa que está realmente preocupado y asegura que "eso es lo que pasa cuando uno está en manos de retrasados mentales", de "los malos médicos". Si bien ya consultó con especialistas, deberá esperar a recibir la confirmación del diagnóstico y someterse al tratamiento correspondiente para su recuperación. Esta afección se suma a otra que tiene en un codo, llamada bursitis.

