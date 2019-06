Esposo de Edith González reaparece en redes a dos semanas de la muerte de la actriz con este importante mensaje

Desde la muerte de Edith González el pasado 13 de junio, Lorenzo Lazo, el esposo de la actriz había sido muy reservado, hasta el día de hoy que decidió mandar un mensaje. “Expresamos nuestra mayor gratitud a las personas y organizaciones que en México y diversos países han compartido con nosotros esta dolorosa ausencia y esperamos que mantengan siempre los mejores recuerdos en su memoria y eleven sus oraciones por su eterno descanso”, escribió Lazo en su Instagram.

RELACIONADOS: Edith González murió mientras escuchaba cantar a su hija Constanza

Image zoom Victor Chavez/Getty Images

Constanza, la hija de la fallecida actriz, fue la primera en expresar su sentir a través de una carta después de la partida de su madre.

RELACIONADOS: Así fue la última semana de vida de Edith González

Image zoom Instagram Edith González/ 1edithgonzalezmx

Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo. De pequeña me acuerdo que sin importar qué tan tarde o cansada llegaba de trabajar siempre me daba un beso. Y a la mañana siguiente no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar. Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo como la carta de resignación de un actor es la muerte y así lo hizo. A ella le encantaba aprender. Casi siempre que íbamos de viaje era mi guía turista y si no sabía preguntaba y aprendía. Recuerdo también como me enseñaba películas y yo a ella música, como nos echamos 3 mil quinientas veces La novicia rebelde por ser mi película; como la hice ver El resplandor y Psicosis y ella era una miedosa. Cuando yo tenía 4 mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara y ella fue Doña Bárbara, la mejor Doña Bárbara. Mamá aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho yo hubiera querido ser la mitad del mujerón que fuiste tú porque a comparación de ella en vez de enfrentar al mundo con odio lo venciste con amor. Te amo mamá.

Entre las últimas noticias que giran al rededor de González, su mejor amiga, la también actriz, Vanessa Bauche dijo en une entrevista que a Edith le dolió mucho no poder organizar los XV de su hija.

¡En paz descanse!