El esposo de Carolina Sandoval explota y sale en defensa de su mujer tras su salida de 'Suelta la sopa' Ante los ataques recibidos por su mujer, Nick Hérnandez no se ha quedado de brazos cruzados y ha roto el silencio para defender a la que fuera colaboradora de Suelta la sopa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hasta ahora ha preferido mantenerse al margen de los asuntos de su esposa, pues si hay algo que Carolina Sandoval sabe hacer muy bien es defenderse. Sin embargo, visto los ataques contra su mujer, Nick Hernández no ha podido ni querido quedarse callado y ha salido en defensa de la comunicadora. Lo ha hecho a través de sus redes sociales con un video y un mensaje de apoyo absoluto a la venezolana. Su salida ya confirmada de Suelta la sopa tienen mucho que ver con todo el revuelo que se ha formado. "Que digan lo que quieran, aceite de oliva para que resbale. Caro y Nick", escribió junto a un curioso video de Carolina en Tiktok que recoge los insultos recibidos por la conductora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cerda, gorda, enana o chanchoval son algunos de los adjetivos despreciativos que Carolina ha recibido contra su persona. Algo de lo que tanto ella como su esposo se han reído con este video que deja claro su actual estado. Nick es el apoyo incondicional de su mujer, además de un gran compañero en sus famosas apariciones en Tiktok y otras redes. Con este tema de Olga Tañón ambos vuelven a demostrar su unión ante la adversidad. Sandoval, que hasta ahora no ha dado su versión de los hechos sobre su repentina marcha del programa, sí nos ha dado pistas con indirectas en sus diversas publicaciones en redes. Lo hará a su debido tiempo. De momento vive feliz haciendo de las suyas en su espacio nocturno en Instagram, El Trasnocho con Caro, cuyas visualizaciones se han duplicado en los últimos días con toda la polémica, superando el medio millón. Estaremos muy atentos de lo que hace nuestra querida Veneno Sandoval porque siempre es un espectáculo.

