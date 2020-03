El esposo de Carmen Villalobos teme por su familia: "Una prima mía tiene coronavirus" Sebastián Caicedo se ha mostrado muy preocupado por sus suyos, especialmente de su papá pues asegura que si se contagia "me toca despedirle". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Profundamente afectado, Sebastián Caicedo quiso compartir con sus seguidores un video con un mensaje muy sentido. Ante todo pidió responsabilidad y precaución. El coronavirus no es una broma y está en nuestras manos el prevenir contagios con un comportamiento coherente y siguiendo las medidas que dictan los profesionales. El esposo de Carmen Villalobos contó algo muy personal que le tenía especialmente sensible, su prima de 28 años y residente en Suiza ha dado positivo. Una compañera suya que viajaba desde Italia se lo contagió, la mujer, desafortunadamente, murió con 33 años. Como bien dice Sebastián parece que esto no nos va a tocar hasta que nos toca. “He salido a la calle a comprar unos víveres y la gente está actuando normal, común y corriente”, dice indignado. No se trata de una broma ni un virus pasajero, los datos mundiales lo acreditan. Sebastián pide cabeza e, inevitablemente, piensa en su familia. La actitud irresponsable de algunos puede tener terribles consecuencias en otros y esto es lo que se debe entender. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su gran preocupación es su padre. “Mi papá es oxígeno dependiente, tiene epoc, efisema pulmonar, es un paciente hoy en día crítico. Donde le llegue a dar coronavirus me toca despedir a mi papá”, dice al borde de las lágrimas. Es por eso que insiste que seamos conscientes de que esto no es algo pasajero y que nosotros, como ciudadanos, tenemos la oportunidad de ponerle freno. “Responsabilidad con nuestras redes sociales, cuidemos a nuestros abuelitos, cuidemos a nuestras familias, quedémonos en casa”, concluyó. Advertisement

