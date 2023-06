Esposo de Anahí se pronuncia ante estado de salud de la cantante: "Saldremos adelante" Manuel Velasco rompe el silencio sobre la situación de salud de su esposa Anahí, quien tuvo un problema con el oído. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anahí y Angelique Boyer invitadas en boda Maite Perroni Credit: Instagram Hace unos días, Anahí dio a conocer que mientras "estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo"; lo cual, le ocasionó un severo daño en el oído, a tal grado, que la cantante tuvo que ser trasladada al hospital. Pese a que la integrante de RBD se quiso mostrar optimista ante su situación, parece que tendrá que someterse a una serie de estudios, según dio a conocer su esposo Manuel Velasco, quien canceló su gira como precandidato presidencial para acompañarla. "Mientras me encontraba de gira en la ciudad de Monterrey [en Nuevo León, México], mi esposa Anahí sufrió un percance en el oído que le provocó una afectación en el tímpano", escribió Velasco en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "El día de mañana la acompañaré a una evaluación médica profunda, por lo que este jueves no haré recorridos por el país para dedicarme de lleno a estar con ella". El político cerró con un mensaje de esperanza hacia el estado de salud de la madre de sus hijos Manuel y Emiliano. "Estamos seguros que saldremos adelante con el apoyo, amor y cariño de nuestra familia y amigos", concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz confesó que "nunca había llorado de un dolor así", ante lo ocurrido en sus oídos. Christian Chávez dio su punto de vista al respecto. "Afortunadamente, está bien. Todos, obviamente, nos preocupamos muchísimo, pero lamentablemente sucedió esto", mencionó a los medios de comunicación. "Parece que fue una pequeña perforación, pero bueno, simplemente tiene que estar en reposo y tomar algunos antibióticos para que no se infecte, pero todo está bien". Dejó claro que va a ser un proceso en el que Anahí estará en observación, pero eso, de acuerdo con Chávez no pone en riesgo la gira del grupo. Solo el tiempo dirá cómo va la recuperación.

