Anahí revela el importante papel que jugó su esposo en el reencuentro de RBD La artista mexicana contó a través de su podcast que su esposo la acompañó durante el reencuentro de RBD y hasta tomó la famosa foto que se hizo viral en la que los seis exintegrantes aparecen abrazados. By Moisés González Los seis exintegrantes de RBD no fueron los únicos que se reunieron en aquella famosa cena que en diciembre del año pasado propició el esperado reencuentro fuera de cámaras de la exitosa agrupación musical mexicana surgida de la telenovela Rebelde (2004). Al parecer las parejas de los protagonistas del que fue uno de los fenómenos juveniles más importantes de la historia reciente también fueron testigos de este momento histórico que hace poco más de dos meses dio la vuelta al mundo y acaparó los titulares de los principales medios de comunicación. Uno de los que no faltó a la cita fue el esposo de Anahí, el político mexicano Manuel Velasco. "Por supuesto que fue mi esposo Manuel. De hecho la foto donde estamos abrazándonos los seis, esa foto la tomó mi esposo", dio a conocer en el episodio más reciente de su podcast 'Están ahí' la artista mexicana, que acaba de convertirse en mamá por segunda vez. La inolvidable Mía Colucci, que está a punto de sobrepasar los 7 millones de seguidores en Instagram, reconoció que fue muy importante que sus parejas los acompañaran para que pudieran entender 'esta parte de nuestra vida que siempre va a ser muy importante'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue una noche hermosa y además algo muy lindo que pasó ahí es que platicábamos de cosas que nos marcaron mucho a los seis y de pronto mi esposo y así como que de repente hasta como que entendieron cosas de nuestra personalidad que tal vez no entendían porque platicábamos de cosas que nos pasaron, que nos marcaron muy fuerte", compartió Anahí. De hecho fue en este reencuentro que el esposo de la exRBD pudo conocer a Alfonso Herrera, Maite Perroni, Dulce María y compañía pues hasta ese momento no los había visto en persona. "Juntarnos fue precioso y que mi esposo los conociera y pasar un ratito la verdad es que fue muy lindo", rememoró emocionada la intérprete de éxitos como 'Sálvame' y Mi delirio'.

